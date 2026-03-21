Ex-presidente está internado em Brasília para tratar uma pneumonia bacteriana bilateral decorrente de episódio de broncoaspiração

Fabio Rodrigues - Pozzebom / Agência Brasil Bolsonaro continua em evolução clínica, mas segue sem previsão de alta



O ex-presidente Jair Bolsonaro mantém uma evolução clínica favorável, sem intercorrências, de acordo com o boletim médico divulgado neste sábado (21). Entretanto, a nota do Hospital DF Star informou que o ex-chefe do Executivo segue com antibioticoterapia endovenosa, suporte clínico intensivo e fisioterapia respiratória e motorada. De acordo com a nota, não há previsão de alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

“Apresenta evolução clínica favorável, sem intercorrências. Iniciou tratamento odontológico devido a dor na região mandibular direita. Segue com antibioticoterapia endovenosa, suporte clínico intensivo e fisioterapia respiratória e motora. No momento, sem previsão de alta hospitalar”, diz o boletim.

Bolsonaro está internado no Hospital DF Star, em Brasília, desde o último dia 13, para tratar uma pneumonia bacteriana bilateral decorrente de episódio de broncoaspiração.

Prisão domiciliar

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, pediu parecer, na sexta-feira (20), da Procuradoria-Geral da República (PGR) sobre o pedido de prisão domiciliar de Bolsonaro, condenado a 27 anos e 3 meses de prisão. O ex-mandatário cumpre pena no 19º Batalhão da Polícia Militar – Papudinha – em Brasília.

Em decorrência do estado de saúde de Bolsonaro, na quarta-feira (18), a defesa entrou com um novo pedido de prisão domiciliar ‘humanitária’. Na ocasião, o ministro solicitou que fosse apresentado em 48 horas o prontuário médico e demais informações atualizadas sobre:

Internação;

Exames realizados;

Medicamentos que estão sendo administrados;

Condições gerais de saúde do custodiado.

As informações foram encaminhadas no dia seguinte, o que ocasionou a decisão do ministro de solicitar manifestação da PGR sobre o pedido de prisão domiciliar.

O pedido de Moraes acontece em uma semana em que o senador e pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, esteve com o ministro para pedir a prisão domiciliar do pai. Segundo ele, o papo foi “bastante tranquilo e objetivo”. “Ele num momento oportuno, ficou de avaliar o pedido. Não deu prazo para a decisão, tem o tempo que achar necessário”.

Flávio, que agora também está registrado como um dos advogados do ex-presidente, destacou o argumento de que a falta de acompanhamento constante no presídio pode acarretar a morte do presidente. Para ele, o ex-presidente estaria melhor amparado em reclusão domiciliar.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), também reforçou a Moraes o pedido de prisão domiciliar. O argumento foi a condição de saúde do ex-presidente, que está internado desde a última sexta-feira (13) devido a uma infecção nos pulmões.