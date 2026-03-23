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Bolsonaro deve receber alta da UTI nas próximas 24 horas, diz boletim

Comunicado vem no mesmo dia em que a PGR se manifestou favorável à prisão domiciliar do ex-presidente

  • Por Jovem Pan
  • 23/03/2026 12h22 - Atualizado em 23/03/2026 12h30
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Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil Brasília (DF) 14/09/2025 O ex-presidente Jair Bolsonaro, acompanhado de seu filho, Jair Renan, deixa hospital sob forte esquema de segurança, após passar por procedimentos. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil Brasília (DF) 14/09/2025 O ex-presidente Jair Bolsonaro, acompanhado de seu filho, Jair Renan, deixa hospital sob forte esquema de segurança, após passar por procedimentos. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

O ex-presidente Jair Bolsonaro deve receber alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital DF Star amanhã, segundo boletim médico divulgado nesta segunda-feira (23).

Segundo o comunicado, ele continua o tratamento contra uma pneumonia bilateral decorrente de uma broncopneumonia. Bolsonaro está estável e mostra evolução favorável e sem intercorrências, de acordo com o boletim.

*em atualização

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