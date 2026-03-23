Bolsonaro deve receber alta da UTI nas próximas 24 horas, diz boletim

Comunicado vem no mesmo dia em que a PGR se manifestou favorável à prisão domiciliar do ex-presidente

Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil Brasília (DF) 14/09/2025 O ex-presidente Jair Bolsonaro, acompanhado de seu filho, Jair Renan, deixa hospital sob forte esquema de segurança, após passar por procedimentos. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil



O ex-presidente Jair Bolsonaro deve receber alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital DF Star amanhã, segundo boletim médico divulgado nesta segunda-feira (23).

Segundo o comunicado, ele continua o tratamento contra uma pneumonia bilateral decorrente de uma broncopneumonia. Bolsonaro está estável e mostra evolução favorável e sem intercorrências, de acordo com o boletim.

*em atualização