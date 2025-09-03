‘Bolsonaro está com a saúde extremamente fragilizada’, diz defesa ao explicar ausência no julgamento
Segundo Paulo Amador Cunha Bueno, ex-presidente tendo crise se soluços e a orientação média é que ele permaneça em casa
O advogado de Jair Bolsonaro, Paulo Amador Cunha Bueno, falou com a imprensa nesta quarta-feira (03), após sua sustentação oral no julgamento da suposta trama golpista e comentou sobre a ausência do ex-presidente. Segundo ele, Bolsonaro está com a saúde “extremamente fragilizada”, apresentando crises de soluço, e os médicos recomendaram que permaneça em casa devido ao estresse causado pelo processo.”Ex-presidente tem uma saúde extremamente fragilizada hoje. Estive com ele, tem crises de soluços muito fortes, até aflitivos, e a orientação médica de que de fato ele permaneça em casa porque é muito estressante aqui, tanto do ponto de vista físico, quanto emocional. É uma situação bastante delicada”, disse a defesa do ex-mandatário.
O julgamento de Bolsonaro começou na terça-feira (3), e o ex-presidente não compareceu a nenhum dos dois primeiros dias de julgamento. Segundo a defesa, ele “jamais teve qualquer intuito golpista. Os fatos que são colocados a ele são completamente fora das acusações dos tipos penais imputados”, disse Paulo Chunha Bueno, acrescentando que não consegue falar diretamente com o ex-presidente, que está em prisão domiciliar e impedido de usar o telefone, mas garantindo que ainda hoje vai se encontrar com Bolsonaro.
A defesa alega que as acusações são uma narrativa “fantasiosa e esperamos que o pavimento político tenha se limitado à acusação, mas nunca ao julgamento”. “Eu não posso acreditar num julgamento político onde se arrisca penas altíssimas a uma pessoa inocente. Os fatos são completamente atípicos e penalmente acromáticos. Essa acusação não deveria existir”, disse. “Não há uma única minuta assinada demonstrando que ele estava na iminência de promover alguma medida como essa, acrescentou.
Ver essa foto no InstagramUma publicação compartilhada por Jovem Pan NEWS (@jovempannews)
ComentáriosConteúdo para assinantes. Assine JP Premium.