‘Bolsonaro está com a saúde extremamente fragilizada’, diz defesa ao explicar ausência no julgamento

Paulo Amador Cunha Bueno, advogado de Jair Bolsonaro, comenta ausência do ex-mandatário no julgamento



O advogado de Jair Bolsonaro, Paulo Amador Cunha Bueno, falou com a imprensa nesta quarta-feira (03), após sua sustentação oral no julgamento da suposta trama golpista e comentou sobre a ausência do ex-presidente. Segundo ele, Bolsonaro está com a saúde “extremamente fragilizada”, apresentando crises de soluço, e os médicos recomendaram que permaneça em casa devido ao estresse causado pelo processo.”Ex-presidente tem uma saúde extremamente fragilizada hoje. Estive com ele, tem crises de soluços muito fortes, até aflitivos, e a orientação médica de que de fato ele permaneça em casa porque é muito estressante aqui, tanto do ponto de vista físico, quanto emocional. É uma situação bastante delicada”, disse a defesa do ex-mandatário.

O julgamento de Bolsonaro começou na terça-feira (3), e o ex-presidente não compareceu a nenhum dos dois primeiros dias de julgamento. Segundo a defesa, ele “jamais teve qualquer intuito golpista. Os fatos que são colocados a ele são completamente fora das acusações dos tipos penais imputados”, disse Paulo Chunha Bueno, acrescentando que não consegue falar diretamente com o ex-presidente, que está em prisão domiciliar e impedido de usar o telefone, mas garantindo que ainda hoje vai se encontrar com Bolsonaro.

A defesa alega que as acusações são uma narrativa “fantasiosa e esperamos que o pavimento político tenha se limitado à acusação, mas nunca ao julgamento”. “Eu não posso acreditar num julgamento político onde se arrisca penas altíssimas a uma pessoa inocente. Os fatos são completamente atípicos e penalmente acromáticos. Essa acusação não deveria existir”, disse. “Não há uma única minuta assinada demonstrando que ele estava na iminência de promover alguma medida como essa, acrescentou.