Inelegível, Pablo Marçal tem candidatura à Presidência registrada pelo PRTB

Pablo Marçal foi condenado por uso indevido dos meios de comunicação social durante a eleição à prefeitura de São Paulo

O empresário Pablo Marçal (PRTB) teve sua candidatura à Presidência registrada na noite deste sábado (15) no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pouco antes do fim do prazo. O coach, no entanto, está inelegível até 2032.

A candidatura de Marçal também precisa ser analisada pela Corte. O registro se deu depois de a Justiça Eleitoral autorizar o empresário deixar o União Brasil e retornar ao Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB).

A filiação do coach na legenda foi retroativa a 4 de abril. Por regra, para participar das eleições, o candidato precisa estar filiado ao partido seis meses antes do primeiro turno. Ou seja, para o pleito deste ano, até a data ao qual Marçal foi inscrito no PRTB.

A Justiça Eleitoral de São Paulo condenou o empresário por abuso de poder político e econômico, uso indevido de meios de comunicação social e captação ilícita na eleição de 2024 à prefeitura da capital paulista. Em 5 de agosto, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-SP) rejeitou, por unanimidade, o recurso de Marçal e manteve a punição.