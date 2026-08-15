JHC confirma candidatura ao governo de Alagoas e evita embate com Lira

Após sinalizar que disputaria o Senado, o ex-prefeito de Maceió João Henrique Caldas, conhecido como JHC (PSDB), confirmou que vai concorrer ao governo de Alagoas, evitando um confronto direto com o ex-presidente da Câmara Arthur Lira (PP).

A confirmação ocorre depois de JHC se aproximar do governo Lula. A movimentação ocorreu durante o processo de indicação de Marluce Caldas, tia do ex-prefeito, como ministra do Superior Tribunal de Justiça (STJ) – o Senado aprovou o nome da procuradora em agosto de 2025. Nessa época, JHC ainda era filiado ao PL de Jair Bolsonaro.

Desde então, JHC e Lula se encontraram algumas vezes. No início desta semana, o tucano teria informado ao presidente que disputaria o Senado, segundo o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo – o que acabou não se concretizando.

Também no começo da semana, a Polícia Federal deflagrou uma operação para investigar a aplicação de recursos do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) de Maceió em letras financeiras emitidas pelo Banco Master.

A decisão de JHC tem dois efeitos práticos. Por um lado, ele vai enfrentar o ex-ministro dos Transportes Renan Filho (MDB) na corrida pelo governo do Estado. A disputa está acirrada, segundo pesquisas de intenção de voto. Um levantamento divulgado pelo instituto Real Time Big Data no início de julho mostrou ambos com 46% das intenções.

Ao mesmo tempo, o tucano faz um gesto em direção a Lira, que pressionava para que o ex-prefeito de Maceió enfrentasse Renan Filho com receio de pulverizar os votos da direita caso ele optasse pelo Senado.

Lira foi o deputado federal mais votado em Alagoas em 2022, depois de comandar a Câmara e influenciar na distribuição de emendas parlamentares na Casa legislativa. Já JHC vem de uma gestão muito bem avaliada à frente da capital.

Nos últimos meses, JHC deu sinalizações contraditórias sobre seu futuro político. No final de março, ele, sua mãe, a senadora Dra. Eudócia (PSDB-AL) e a primeira-dama Marina Cândia se filiaram ao PSDB.

A definição ocorreu após a chegada do deputado federal Alfredo Gaspar ao PL – antes, ele estava no União Brasil. O relator da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPI) do INSS assumiu a presidência estadual do PL em março, esvaziando a força de JHC no partido de Bolsonaro.

Alfredo Gaspar inicialmente disputaria uma das vagas ao Senado no Estado. No último dia 5, no entanto, foi anunciado como vice na chapa presidencial de Flávio Bolsonaro (PL-RJ). A movimentação atendeu a uma promessa feita pelo ex-presidente Jair Bolsonaro a Lira.

Em retribuição à lealdade do ex-presidente da Câmara, Bolsonaro prometeu apoiar Lira na disputa pelo Senado em Alagoas em 2026, numa das vagas na aliança com o PL.

A saída de Gaspar da corrida favoreceu principalmente a candidatura de Lira, vantagem que se dissipou com a entrada de JHC no páreo.

Outro sinal contraditório ocorreu no mesmo dia 5, quando JHC faltou à convenção do PSDB que oficializaria seu nome na disputa ao governo alagoano. Isso reforçou rumores de que ele poderia optar pelo Senado.