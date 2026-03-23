Bolsonaro deixa UTI e é transferido para quarto

Não há uma previsão para o ex-mandatário deixar o hospital

Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil Brasília (DF) 14/09/2025 O ex-presidente Jair Bolsonaro, acompanhado de seu filho, Jair Renan, deixa hospital sob forte esquema de segurança, após passar por procedimentos. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil



O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu alta nesta segunda-feira (23) da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e foi transferido para um quarto no Hospital DF Star, em Brasília, onde está internado desde o dia 13 de março, quando passou mal em sua cela na Papudinha e precisou ser levado ao hospital. Entretanto, não há uma previsão para deixar o hospital.

O boletim médico divulgado na manhã desta segunda já indicava a possibilidade de o ex-presidente deixar a UTI. Segundo o comunicado, ele continua o tratamento contra uma pneumonia bilateral decorrente de uma broncopneumonia, estava estável e mostrava evolução favorável e sem intercorrências.

O comunicado vem no mesmo dia em que a Procuradoria Geral da República (PGR) se manifestou favoravelmente à concessão de prisão domiciliar a Bolsonaro.

Essa é a sétima vez que o ex-presidente Jair Bolsonaro é internado desde sua prisão domiciliar no dia 4 de agosto de 2025 por descumprimento de medidas cautelares. Desde o dia 15 de janeiro, Bolsonaro cumpre pena no batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal (PM-DF) conhecido, que ficou conhecido como “Papudinha”. O ex-presidente estava detido desde novembro de 2025 na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília.

Prisão domiciliar

Nesta segunda-feira (23), a Procuradoria-Geral da República se manifestou a favor da concessão de prisão domiciliar ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro está internado com um quadro de broncopneumonia.

“Ao ver da Procuradoria-Geral da República, está positivada a necessidade da prisão domiciliar, ensejadora dos cuidados indispensáveis ao monitoramento, em tempo integral, do estado de saúde do ex-presidente, que se acha, comprovadamente, sujeito a súbitas e imprevisíveis alterações perniciosas de um momento para o outro”, diz o procurador-geral da República, Paulo Gonet, em parecer enviado ao STF.

Na sexta-feira (20), o ministro Alexandre de Moraes tinha dado o prazo de 48h para a PGR se manifestar sobre a possibilidade de deixar Bolsonaro cumprir o restante da pena por tentativa de golpe de estado em casa. O ex-presidente cumpre pena de 27 anos e 3 meses.