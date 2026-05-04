Bolsonaro recebe alta de hospital após cirurgia no ombro

O ex-presidente permanecerá com uma tipoia por 6 semanas e é previsto recuoperação total dentro de 6 a 9 meses

Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu alta do hospital DF Star, em Brasília, na tarde desta segunda-feira (4), após a cirurgia no ombro direito, realizada na sexta-feira (1).

Brasil Caiado, médico do ex-presidente, disse em coletiva dada a jornalistas na saída do hospital, que a cirurgia pré-agendada foi de “total sucesso”. “O procedimento cirúrgico em si transcorreu sem nenhuma intercorrência, tranquilo e o paciente se comportou de forma estável”, informou.

Segundo o médico, caso a cirurgia não fosse feita, a lesão de 2 a 3 tendões do ombro poderia evoluir para uma fibrose com a perda total ou parcial de movimento.

Alexandre Paniago, o médico que realizou a cirurgia, também estava presente e disse que o pós-operatório já foi iniciado com fisioterapias e o ex-presidente permanecerá com uma tipoia por 6 semanas, mas um retorno ao hospital não está previsto. “Dependendo da evolução e da necessidade, retornaremos, mas ainda não há nada marcado.”

Paniago informou ainda que Jair Bolsonaro tira o cateter intramuscular em 5 dias e recebe alta “de vez” entre 6 a 9 meses. “O cateter, que nada mais é que um fio na região cervical, joga uma concetração pequena de anestésico no nervo da dor e assim a gente consegue o controle melhor da dor do que, inclusive, com medicação oral. O cateter deve ficar em torno de 5 dias”, explicou.

Quando perguntado sobre o estado de Bolsonaro, Caiado disse que seu humor tem variado mas que ele vem colaborando com os procedimentos médicos necessários e será avaliado “diariamente”. “Eu vejo ele oscilando há algum tempo. Nesta internação, talvez pela analgesia e alguns medicamentos que tivemos que usar, ele ficou um pouco mais quieto, mas bastante tranquilo e colaborativo. Nossas avaliações serão quase diárias neste primeiro momento”, acrescentou.

Prisão domiciliar

Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de prisão por crimes relacionados à trama golpista. Em 24 de março, Moraes autorizou o ex-presidente a ficar em prisão domiciliar por 90 dias para se recuperar do quadro de broncopneumonia.

O médico Brasil Caiado informou que, em razão da broncopneumonia, o prazo dado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes de prisão domiciliar, geralmente, é o suficiente para a recuperação da doença. “Nós vamos fazer o que for possível, mas o ambiente que ele estará pode ajudar, ou não. Nós vamos seguir todo o cronograma recomendado pelo dr. Alexandre e veremos passo a passo”, informou Caiado.