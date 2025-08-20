Jovem Pan > Notícias > Política > Contole parental, bloqueio de conteúdos e punições para plataformas: conheça o texto do PL para proteção de crianças na internet

Contole parental, bloqueio de conteúdos e punições para plataformas: conheça o texto do PL para proteção de crianças na internet

Proposta teve urgência aprovada nesta terça-feira (19), o que acelera sua tramitação no Congresso; tema ganhou repercussão nacional após denúncias envolvendo o influenciador Hytalo Santos

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
  • Por Uanabia Mariano
  • 20/08/2025 11h19
  • BlueSky
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados Debate sobre a proteção de crianças e adolescentes em ambientes digitais. Câmara dos Deputados debate proteção de crianças e adolescentes em ambientes digitais.
  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >