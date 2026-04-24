Damares aciona Calheiros para ter acesso a dados sigilosos do Banco Maters após negativa do Senado

Senadora pede que o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos destrave o acesso a documentos da já encerrada CPI do Crime Organizado

FREDERICO BRASIL/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO - 29/08/2023 DF - CPMI/ATOS GOLPISTAS/FÁBIO VIEIRA/DEPOIMENTO - POLÍTICA DF - CPMI/ATOS GOLPISTAS/FÁBIO VIEIRA/DEPOIMENTO - POLÍTICA - A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) durante a sessão da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos Atos de 8 de Janeiro de 2023 que ouviu o coronel Fábio Augusto Vieira, ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, no Anexo II Ala Senador Nilo Coelho do Senado Federal, em Brasília, nesta terça-feira, 29.



A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) acinou o senador e presidente da presidente da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), Renan Calheiros (MDB-AL), para tentar viabilizar o acesso a dados sigilosos da extinta CPI do Crime Organizado, para subsidiar os trabalhos do Grupo de Trabalho do Banco Master.

“O referido requerimento foi aprovado com o objetivo de permitir o acesso a informações potencialmente relevantes para a instrução técnica do Grupo de Trabalho do Banco Master no âmbito da CAE”, diz o documento enviado nesta quinta-feira (23).

No ofício, Damares pede que Calheiros destrave o acesso a documentos da já encerrada CPI do Crime Organizado. Atualmente, os documentos estão sob custódia da Mesa do Senado Federal, o que tem impedido o compartilhamento direto com o colegiado.

O pedido da senadora vem após o Senado negar o acesso a documentos sigilosos obtidos pela CPI do Crime Organizado envolvendo o Banco Master. Após a decisão, Damares havia informado que recorreria ao plenário para tentar reverter a decisão que contrariou o movimento da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), que tinha aprovado o envio do material.

“Diante do exposto, solicito a Vossa Excelência que, em atenção ao requerimento aprovado por esta Comissão, avalie e autorize, observadas as cautelas legais cabíveis, o compartilhamento com o Grupo de Trabalho do Banco

Master dos documentos e demais elementos do acervo da extinta CPI do Crime que guardem pertinência com os trabalhos em curso nesta Comissão.”, diz o ofício.

Ex-presidente do BRB preso

No dia 16 de abril, e ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa foi preso durante a 4ª fase da Operação Compliance Zero, realizada pela Polícia Federal (PF). A PF informou ao ministro Mendonça que identificou um suposto fluxo de propina destinado a Paulo Henrique Costa na negociação de venda do Banco Master ao BRB, que teria sido viabilizado por meio da compra de imóveis. Com base nessas informações, o magistrado determinou a prisão preventiva de Costa.

O ex-presidente do BRB é investigado por sua atuação na tentativa de aquisição do Banco Master pelo BRB, além da compra de carteiras fraudulentas oferecidas pelo banco de Daniel Vorcaro.

O executivo assumiu a presidência do BRB em 2019, indicado pelo então governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), e liderou a tentativa de aquisição do Banco Master pela instituição. Ele foi afastado do cargo em novembro, após decisão judicial no âmbito da primeira fase da operação.

Nesta sexta-feira (24), o STF forma maioria para manter prisão do ex-presidente do BRB.