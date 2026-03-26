‘Decisão muito difícil’, diz Ratinho Jr ao desistir de disputar a Presidência

Governador do Paraná afirma que prioridade é proteger o estado de disputas políticas de Brasília: ‘Minha função é fazer um escudo disso e proteger o paranaense’

Reprodução O governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), desistiu de se candidatar à Presidência do Brasil, segundo comunicado divulgado nesta segunda-feira (23)



O governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), afirmou nesta quinta-feira (26) que foi “muito difícil” a decisão de desistir de disputar a Presidência da República em 2026. Segundo ele, pesaram fatores políticos, familiares e o compromisso de permanecer à frente do governo estadual até o fim do mandato.

“O PSD tinha três nomes que estavam sendo analisados. Eu estava muito animado em poder ser uma opção para o brasileiro”, declarou.

Ratinho Júnior citou ainda que pretende colaborar na construção de uma candidatura dentro do grupo político. “A ideia agora é poder construir, dentro desse grupo político que nós temos, alguém que possa representar e dar continuidade a esse trabalho.”

O governador do Paraná reforçou que a decisão levou em conta o compromisso assumido com a população paranaense. “Eu fiz esse compromisso com os paranaenses. Tudo isso pesou bastante”, concluiu.

Com foco no estado, Ratinho Júnior destacou que sua prioridade é proteger o Paraná de disputas políticas nacionais. “Eu tenho muito medo que as brigas de Brasília venham atrapalhar o Paraná. Nós conseguimos proteger o estado durante sete anos dessa briga. Minha função é fazer um escudo disso, e proteger o paranaense”, afirmou.

Desistência

Ratinho Júnior desistiu de se candidatar à Presidência do Brasil, segundo comunicado divulgado nesta segunda-feira (23). “O governador Ratinho Junior decidiu concluir seu mandato no Paraná até dezembro deste ano”, diz o texto.

Para concorrer nas eleições de 2026, pré-candidatos precisam se afastar dos cargos públicos seis meses antes do pleito.

Com a saída de Ratinho da corrida, a decisão do PSD para quem será seu candidato à presidência fica entre Ronaldo Caiado, governador de Goiás, e Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul. Anteriormente, neste mês, Kassab afirmou que a escolha de quem concorrerá pela sigla será feita até 15 de abril.

Apesar do bom desempenho nas pesquisas eleitorais, Ratinho afirmou que pretende voltar ao setor privado após o fim de seu mandato e assumir o grupo de comunicação criado pelo seu pai, o apresentador Ratinho.