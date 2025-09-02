Jovem Pan > Notícias > Política > Defesa de Garnier elogia Zanin pela soltura de Lula para argumentar que teses podem mudar desfecho

Defesa de Garnier elogia Zanin pela soltura de Lula para argumentar que teses podem mudar desfecho

Demóstenes Torres ainda fez reverências aos ministros da Primeira Turma do STF; ao ministro Moraes, disse que ele foi o primeiro lugar em concurso e que, à época, o admirava junto com outros colegas do MP

  • 02/09/2025 17h52
Gustavo Moreno/STF Julgamento STF Demóstenes citou uma publicação sua com elogios a Zanin

O advogado Demóstenes Torres, da defesa de almirante Almir Garnier, elogiou o presidente da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, ministro Cristiano Zanin, e disse que o tem como “ídolo”.

Demóstenes, que já foi senador de 2003 a 2012 e foi cassado por quebra de decoro parlamentar por suposta ligação com o bicheiro Carlinhos Cachoeira, citou uma publicação sua com elogios a Zanin. Disse que o ministro, enquanto advogado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Lava Jato, conseguiu o “maior sucesso na República” e “elaborou teses, insistiu, debateu e ao fim obteve êxito”. Segundo ele, Zanin “acreditou ininterruptamente no personagem e na causa”.

“Quero repetir isso porque eu escrevi quando ainda era advogado. Quando o Supremo acolhe uma boa tese, os ministros não estão agindo de ofício, estão sendo provocados. E vossa excelência soube buscar esse apogeu na advocacia. Isso talvez tenha facilitado, ou melhor, o indicado para ocupar esse altíssimo posto no Supremo Tribunal Federal”, declarou. “O novo advogado que sou tem como ídolo uma pessoa com a sua índole, o seu caráter e o seu trabalho”, disse.

Demóstenes fez reverências a todos os ministros da Primeira Turma do STF. Ao ministro Alexandre de Moraes, relator do processo, disse que ele foi o primeiro lugar em concurso e que, à época, o admirava junto com outros colegas do Ministério Público. Afirmou, ainda, que Moraes “tinha um destino iluminado” Também saudou os ministros Luiz Fux, Flávio Dino e Cármen Lúcia.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Nátaly Tenório 

Comentários

