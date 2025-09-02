Defesa de Garnier elogia Zanin pela soltura de Lula para argumentar que teses podem mudar desfecho

Demóstenes Torres ainda fez reverências aos ministros da Primeira Turma do STF; ao ministro Moraes, disse que ele foi o primeiro lugar em concurso e que, à época, o admirava junto com outros colegas do MP

Gustavo Moreno/STF Demóstenes citou uma publicação sua com elogios a Zanin



O advogado Demóstenes Torres, da defesa de almirante Almir Garnier, elogiou o presidente da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, ministro Cristiano Zanin, e disse que o tem como “ídolo”.

Demóstenes, que já foi senador de 2003 a 2012 e foi cassado por quebra de decoro parlamentar por suposta ligação com o bicheiro Carlinhos Cachoeira, citou uma publicação sua com elogios a Zanin. Disse que o ministro, enquanto advogado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Lava Jato, conseguiu o “maior sucesso na República” e “elaborou teses, insistiu, debateu e ao fim obteve êxito”. Segundo ele, Zanin “acreditou ininterruptamente no personagem e na causa”.

“Quero repetir isso porque eu escrevi quando ainda era advogado. Quando o Supremo acolhe uma boa tese, os ministros não estão agindo de ofício, estão sendo provocados. E vossa excelência soube buscar esse apogeu na advocacia. Isso talvez tenha facilitado, ou melhor, o indicado para ocupar esse altíssimo posto no Supremo Tribunal Federal”, declarou. “O novo advogado que sou tem como ídolo uma pessoa com a sua índole, o seu caráter e o seu trabalho”, disse.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Demóstenes fez reverências a todos os ministros da Primeira Turma do STF. Ao ministro Alexandre de Moraes, relator do processo, disse que ele foi o primeiro lugar em concurso e que, à época, o admirava junto com outros colegas do Ministério Público. Afirmou, ainda, que Moraes “tinha um destino iluminado” Também saudou os ministros Luiz Fux, Flávio Dino e Cármen Lúcia.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Nátaly Tenório