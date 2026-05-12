Deltan Dallagnol diz estar ‘elegível’ para disputar o Senado

O ex-procurador deu a declaração em entrevista exclusiva à Jovem Pan de Curitiba

Fernando Frazão/Agência Brasil Deltan Dallagnol teve sua candidatura à Câmara dos Deputados cassada em 2023



O ex-procurador da Lava Jato e ex-deputado federal, Deltan Dallagnol, afirmou nesta terça-feira (12) estar “elegível” para disputar o Senado na eleição de 2026. A declaração foi dada em entrevista à Jovem Pan de Curitiba.

Perguntado se tem confiança em a Justiça reconhecer a sua elegibilidade, Dallagnol confirmou. O ex-procurador ponderou que, caso não possa concorrer à Casa Alta, há “excelentes nomes” para substituí-lo.

“Prejuízo para a população paranaense não vai ter. O que a gente não pode fazer é permitir que, no tapetão, pessoas de Brasília decidam quem vão ser os senadores do Paraná”, declarou.

Cassação

Em maio de 2023, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu, por unanimidade, cassar o registro de candidatura de Dallagnol por tentativa de burlar a Lei da Ficha Limpa. Consequentemente, o ex-procurador perdeu mandato na Câmara dos Deputados.

Na ocasião, o TSE entendeu que Dallagnol cometeu irregularidade ao deixar o cargo de procurador da República enquanto respondia a processos disciplinares junto ao Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). Para os ministros do tribunal, ele poderia ser punido. A análise da Justiça Eleitoral se deu depois de a Federação Brasil da Esperança, formada por PT, PCdoB e PV, e o PMN questionarem a regularidade do registro do ex-deputado para concorrer à Casa Baixa.