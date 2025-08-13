Deputado do PT propõe moção de repúdio a Moraes por optar pela prisão domiciliar de Bolsonaro em vez da preventiva

Parlamentar afirma que ministro ‘deveria ter decretado prisão preventiva’ de ex-presidente, já que ‘ele tinha essa possibilidade’, segundo o Código Civil brasileiro

Divulgação/Câmara dos Deputados Para atrair a oposição, deputado Welter sugeriu a apresentação de uma moção de repúdio ao ministro Alexandre de Moraes



Na manhã desta quarta-feira (13), o deputado Welter (PT-PR) questionou o presidente da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, Felipe Barros (PL-PR), sobre a ausência de votações de algumas moções apresentadas pelos governistas. Segundo Welter, sua assessoria protocolou diversos pedidos que foram ignorados. Para atrair a oposição, o petista sugeriu a apresentação de uma moção de repúdio ao ministro Alexandre de Moraes, que não decretou a prisão preventiva do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro.

“Eu gostaria de perguntar a Vossa Excelência: se eu apresentar uma moção de repúdio ao Alexandre de Moraes, por ele ter decretado prisão domiciliar para o Bolsonaro, ele poderia ter optado pela prisão preventiva. Vossa Excelência pautaria isso? Aqui temos moções que considero absurdas. Essa regra prevalece, e esta Casa se transforma em um espaço de circo. Fiquei sabendo pela nossa assessoria que tentamos pautar moções para criticar Trump, mas Vossa Excelência não pautou”, afirmou Welter.

O parlamentar paranaense reiterou sua disposição em apresentar a moção, afirmando: “Estou pronto para fazer uma moção de repúdio contra Alexandre de Moraes, que deveria ter decretado prisão preventiva. Se olharmos para o Código Civil brasileiro, ele tinha essa possibilidade, mas optou pela prisão domiciliar, em razão do violento, que é o principal condutor do golpe ocorrido no dia 8”.

Desde o dia 4 de agosto, Jair Bolsonaro (PL) está sob prisão domiciliar por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Na última segunda-feira (11), o ex-presidente completou uma semana em regime de prisão domiciliar, recebendo visitas de familiares e aliados. No total, 33 parlamentares e dirigentes do PL, além de membros de outros partidos de direita, solicitaram autorização para visitar Bolsonaro em seu condomínio no Jardim Botânico, no Distrito Federal. Desses, 10 já tiveram seus requerimentos atendidos por Moraes.

Adicionalmente, na mesma segunda-feira, a Comissão de Segurança Pública rejeitou a votação de um requerimento de aplausos ao deputado Nikolas Ferreira (PL-MT) por ter realizado uma video chamada com Jair Bolsonaro, que resultou na prisão domiciliar do ex-mandatário.

