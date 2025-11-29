Derrite agrada ‘direita menos Eduardo’ e transita bem entre bolsonaristas e centro-direita

O secretário de Segurança Pública deixa o governo de São Paulo neste dia 1º de dezembro para retomar seu lugar na Câmara e trabalhar por candidatura ao Senado

Aloisio Mauricio/Fotoarena/Estadão Conteúdo Guilherme Derrite volta à Câmara pouco tempo depois de relatar o PL Antifacção



O secretário estadual de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, confirmou que deixará o cargo nesta segunda-feira, 1º de dezembro, para retomar seu mandato na Câmara dos Deputados. A saída marca a transição do secretário para uma nova fase política, em meio aos debates mais acirrados sobre segurança pública que devem dominar a agenda eleitoral de 2026.

A decisão já era esperada, embora restasse apenas a dúvida sobre o momento: agora ou em abril, último mês permitido para desincompatibilizações de quem pretende disputar cargos eletivos.

Vitória no PL Antifacção antecede saída

O anúncio ocorreu após Derrite conquistar uma das maiores vitórias de sua trajetória recente no Congresso: relatoria e aprovação do projeto de lei antifacção. Na sexta versão do texto, depois de intensas disputas ideológicas entre esquerda e direita, o deputado conseguiu aprovar o PL por 370 votos a 110.

A saída, segundo aliados, foi combinada com o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). O governador gostaria de tê-lo por mais tempo na pasta, mas concordou com a exoneração antecipada diante do avanço político do secretário.

Momento de ascensão política

Para o cientista político da Uninter, Elias Tavares, Derrite vive “o melhor momento da carreira política”, unindo alto desempenho eleitoral como deputado federal e forte visibilidade à frente da Secretaria de Segurança. Tavares avalia que, ao deixar o cargo justamente quando a segurança pública se consolida como o tema mais sensível da pré-campanha de 2026, Derrite ajusta sua estratégia para capitalizar a agenda que domina o debate nacional.

O deputado já declarou que pretende disputar uma vaga no Senado Federal em 2026. Tavares acrescenta que Derrite tem “musculatura política” para concorrer ao governo de São Paulo, caso Tarcísio de Freitas confirme uma candidatura à Presidência da República.

“Direita mais racional”, diz analista

O cientista político Rubens Figueiredo (USP) avalia que Derrite ganha destaque em um momento em que cresce a impaciência da população com instituições e respostas lentas do Estado. Para ele, o secretário se apresenta como um nome pragmático, capaz de dialogar com parte importante do eleitorado. Figueiredo descreve Derrite como uma espécie de “direita menos Eduardo Bolsonaro” — mais racional, mais institucional e focada no combate ao crime organizado, especialmente após o protagonismo no PL Antifacção.

Retorno fortalece “bancada da bala”

Já o cientista político Paulo Niccoli Ramirez (ESPM) avalia que a volta de Derrite à Câmara reforça o bloco de parlamentares alinhados à segurança pública, especialmente a chamada “bancada da bala” e setores do bolsonarismo. Segundo Ramirez, Derrite tende a recuperar para a direita pautas que perderam força desde 2022, especialmente aquelas ligadas à polícia, ao endurecimento penal e ao enfrentamento às facções.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Projetos e controvérsias

Além do PL Antifacção, Derrite é conhecido pela defesa da classificação de facções e milícias como organizações terroristas e por ter relatado o PL da saída temporária, que restringiu benefícios concedidos a presos. Mas a trajetória do secretário também é marcada por discordâncias. Deputados estaduais do PT, PSOL, PCdoB, PSB e Rede chegaram a protocolar um pedido de impeachment contra ele. Entre as acusações, constavam: sequência de episódios graves envolvendo policiais militares; homicídios em operações; uso excessivo da força; abordagens com abuso; relatos de pessoas arremessadas de pontes; mortes de civis; suposta omissão e tolerância a abusos. Derrite rebateu todas as acusações, classificando-as como ataques políticos e justificando punições severas para quem abusou de poder.

Delegado Nico Gonçalves é o substituto

Para seu lugar, Derrite recomendou ao governador dois nomes: Osvaldo Nico Gonçalves, atual secretário-executivo da Segurança Pública e Marcello Streifinger, atual secretário de Administração Penitenciária. O governador escolheu o Dr. Nico nesta sexta-feira.