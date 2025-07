Edinho Silva busca diálogo com eleitores de Bolsonaro e defende reforma política no PT

Novo presidente do partido destaca que todas as lideranças da sigla terão papéis fundamentais nas próximas eleições, inclusive Fernando Haddad

Marcelo Camargo/Agência Brasil Edinho Silva ressalta importância de uma reforma política abrangente, que inclua a implementação do voto em lista para a Câmara dos Deputados



O recém-assumido presidente do PT, Edinho Silva, está focado em estabelecer um diálogo com os eleitores que apoiaram Bolsonaro. Ele acredita que questões como o aumento de tarifas promovido por Trump e a discussão sobre justiça tributária podem ser pontos de conexão. Para Edinho, é fundamental conversar com aqueles que não se identificam estritamente com ideologias, mas que têm preocupações concretas. As declarações foram dadas em entrevista ao jornal O Globo.

O novo presidente do partido ressalta a importância de uma reforma política abrangente, que inclua a implementação do voto em lista para a Câmara dos Deputados. Ele argumenta que essa mudança pode ajudar a criar um ambiente político mais inclusivo e representativo. Além disso, Edinho acredita que a polarização atual pode ser amenizada ao dialogar com eleitores que optaram por Bolsonaro por razões circunstanciais.

Edinho Silva também destaca que todas as lideranças do PT, incluindo Fernando Haddad, terão papéis importantes nas próximas eleições. Ele vê Haddad como uma figura que se destacou em sua atuação como ministro da Fazenda e acredita que o fortalecimento do partido é essencial para formar novas lideranças que possam guiar o Brasil no futuro.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A construção de uma estratégia para a sucessão presidencial é uma das prioridades de Edinho em sua nova gestão. Ele enfatiza a necessidade de discutir o modelo de Brasil que se deseja construir, com um foco especial na promoção da igualdade de oportunidades para todos os cidadãos.

*Reportagem produzida com auxílio de IA