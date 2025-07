Eduardo Bolsonaro usa sanção dos EUA a Moraes para pedir ‘anistia irrestrita’ ao pai

‘O mundo está olhando para o Brasil; hoje, os EUA anunciaram sanções contra Alexandre de Moraes com base na Lei Magnitsky, usada contra violadores de direitos humanos’, disse o deputado em vídeo

O deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) usou nesta quarta-feira (30), as sanções impostas pelos Estados Unidos ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, para pedir novamente que o Congresso Nacional aprove uma anistia “ampla, geral e irrestrita” – a qual beneficiaria, portanto, seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Segundo o parlamentar, a anistia é “urgente para restaurar a paz”. O deputado ainda voltou a chamar o tarifaço do presidente Donald Trump a produtos brasileiros de “tarifa-moraes”, afirmando que a taxação é um sintoma de que o País está “isolado” e “em conflito com seus próprios cidadãos”.

“Não se trata de vingança, mas de justiça. Não se trata de política, mas de dignidade. É hora de virar a página, juntos”, escreveu em seu perfil no X. A publicação foi feita na esteira do anúncio da aplicação, ao ministro do STF, da Lei Magnitsky – que trata de sanções a pessoas e instituições envolvidos em corrupção ou abusos de direitos humanos.

Em nota, o secretário do Tesouro norte-americano, Scott Bessent, alegou que Moraes “assumiu para si o papel de juiz e júri em uma caça às bruxas ilegal contra cidadãos e empresas dos EUA e do Brasil”.

*Com informações do Estadão Conteúdo

