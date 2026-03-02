‘Ela é um fenômeno’, diz Valdemar sobre força política de Michelle Bolsonaro

Em entrevista, o presidente nacional do PL disse que a campanha de Flávio Bolsonaro ao Planalto ‘precisará’ do apoio da ex-primeira-dama

Beto Barata/PL Valdemar Costa Neto disse que Michelle Bolsonaro tem um "prestígio" no mesmo patamar de Bolsonaro, Tarcísio e Lula



O presidente nacional do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, disse que a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro é “um fenômeno” e afirmou que “precisará” dela na campanha do senador e pré-candidato Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ao Planalto. A declaração foi dada em entrevista ao programa Canal Livre, da Band, que foi ao ar no domingo (1º).

Perguntado sobre quem deveria estar no palanque de Flávio, Valdemar enumerou três nomes:

Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos);

Deputado federal, Nikolas Ferreira (PL-MG);

Presidente do PL Mulher, Michelle Bolsonaro.

“Esse pessoal tem que trabalhar [conosco] para não corrermos o risco [de perder a eleição presidencial]”, disse.

O presidente nacional do PL afirmou que Michelle deve sair candidata ao Senado pelo Distrito Federal. De acordo com Valdemar, o ex-presidente Jair Bolsonaro não quis que a esposa disputasse “um cargo no Executivo”, porque ela “nunca teve um mandato” ou “passou por um cargo” público.

“Ele achou que seria muito difícil para ela assumir um cargo [no] Executivo”, explicou.

Valdemar enalteceu a força política de Michelle. O presidente nacional do PL disse que a ex-primeira-dama “tem um prestígio no Brasil” no mesmo patamar de Bolsonaro, Tarcísio e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Costa Neto atribuiu a potência de Michelle à sua liderança do PL Mulher. “Ela trouxe as mulheres para a política e faz um trabalho maravilhoso”, declarou.

O presidente nacional do PL ainda falou sobre as marmitas entregues a Bolsonaro na prisão. Valdemar contou que Michelle se encarrega de cozinhar e levar a comida para o ex-chefe do Executivo. E, ponderou que, mesmo com a obrigação, a ex-primeira-dama terá de retornar às suas atividades à frente do PL Mulher.