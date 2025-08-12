Em carta a Trump, Ibaneis exalta segurança do DF e critica ‘falta de diálogo’ do governo Lula

Reação ocorreu após presidente dos Estados Unidos usar a capital brasileira como exemplo negativo ao decretar intervenção federal em Washington D.C.

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), enviou nesta terça-feira (12) uma carta ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em resposta a declarações do republicano que classificaram Brasília como “capital violenta”. O documento foi encaminhado à Embaixada dos EUA em Brasília. A reação ocorreu após Trump, na segunda-feira (11), usar a capital brasileira como exemplo negativo ao decretar intervenção federal na segurança de Washington D.C.

O presidente americano afirmou que a criminalidade na cidade superou a de capitais que, segundo ele, estão entre os “piores lugares do mundo”, como Brasília, Bogotá, Cidade do Panamá, Cidade do México e Bagdá. Na comparação, Trump citou que Brasília teria 13 homicídios por 100 mil habitantes. Dados oficiais da Secretaria de Segurança Pública do DF, no entanto, apontam taxa de 6,9 — uma das menores do país. Em Washington, o índice é de 41 homicídios por 100 mil habitantes.

Na carta, Ibaneis atribuiu a “percepção equivocada” à falta de diálogo entre Brasil e Estados Unidos e criticou a gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ele ressaltou que sua administração, de centro-direita e ideologicamente oposta ao governo federal, foca em “resultados concretos” na segurança pública. O governador afirmou que o DF alcançou, em sua gestão, o menor índice de homicídios dos últimos 48 anos, resultado de medidas como a contratação de 5.000 servidores para as forças de segurança, a ampliação dos pontos de monitoramento eletrônico e programas de integração com a comunidade.

Ibaneis também destacou ações sociais, como o Plano Distrital para a População em Situação de Rua, e iniciativas de segurança participativa, a exemplo dos Conselhos Comunitários de Segurança (Consegs). Segundo ele, o modelo adotado na capital é “livre de vieses ideológicos” e inspirado na filosofia de “lei e ordem”.

