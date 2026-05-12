Em meio à tensão nos Três Poderes, Lula e Alcolumbre se reencontram e sentam lado a lado

Esse foi o primeiro encontro entre os dois desde as últimas derrotas do governo Lula

: WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO/ESTADÃO CONTEÚDO Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (d) e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (E), participam da posse dos ministros Kassio Nunes Marques e André Mendonça como presidente e vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, se encontraram nesta terça-feira (12) na cerimônia de posse do ministro Nunes Marques, novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Em meio à tensão entre os Três Poderes, sentaram-se lado a lado.

Esse foi o primeiro encontro entre os dois desde as últimas derrotas do governo Lula, que teve o Advogado-Geral da União (AGU), Jorge Messias, rejeitado para o cargo de minieto do Supremo Tribunal Federal (STF), e a aprovação da Dosimetria, que favoreceá o ex-presidente Jair Bolsonaro, preso por tentativa de golpe em 8 de Janeiro de 2022.

Além de Davi Alcolumbre, essa também foi a primeira vez que Lula esteve no mesmo ambiente de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) desde que os dois anunciaram a pré-candidatura à presidência. Antes do evento começar, questionando de cumprimentaria o mandatário brasileiro, o filho do ex-presidente responder: “Se passar perto, não tem problema nenhum’, disse ele sobre cumprimentar o mandatário.

Posse de Nunes Marques

O ministro Kassio Nunes Marques foi empossado nesta terça-feira (12) como novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Sob o comando do magistrado, a Corte conduzirá as eleições gerais de 2026 em meio a desafios, como o enfrentamento à desinformação, a preservação da confiança pública no sistema eleitoral e regulação do uso de inteligência artificial nas campanhas.

Além de Nunes Marques, o ministro André Mendonça foi empossado como vice-presidente do TSE. Também integram a nova composição do tribunal: Dias Toffoli (vaga do STF); Antonio Carlos Ferreira (corregedor-geral da Justiça Eleitoral); Ricardo Villas Bôas Cueva (vaga do STJ); Floriano de Azevedo Marques (jurista); e, Estrela Aranha (jurista).