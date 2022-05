Embaixada ucraniana pede reunião com Lula e chama ex-presidente de ‘mal informado’

Órgão quer encontro entre pré-candidato à Presidência e encarregado de Negócios da Ucrânia no Brasil; petista afirmou que Volodymyr Zelensky, líder ucraniano, se acha o ‘rei da cocada’

ALLISON SALES/FOTORUA/ESTADÃO CONTEÚDO O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) concedeu uma entrevista à revista Time e opinou sobre a guerra entre Ucrânia e Rússia no leste europeu



A Embaixada da Ucrânia no país pediu uma reunião entre o encarregado do órgão e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O pedido ocorre após as manifestações do petista sobre a guerra no leste europeu. Segundo o pré-candidato à Presidência, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, “quis a guerra” com o governo da Rússia. Em nota, a diplomacia da Ucrânia alegou que “planeja solicitar formalmente uma audiência do estimado ex-presidente do Brasil” junto a Anatoliy Tkach para esclarecer a posição do país invadido pelo Kremlin. “Em conexão com as palavras do ex-presidente da República em entrevista à revista norte-americana sobre o presidente Zelensky, a Embaixada da Ucrânia tem motivos para acreditar que o senhor Luiz Inácio Lula da Silva está mal informado sobre os motivos da guerra”, argumentou o órgão.

Em entrevista para a revista Time, o petista declarou que o mandatário da Ucrânia se acha “o rei da cocada” e que o líder russo, Vladimir Putin, não deveria ter utilizado seu armamento contra a população ucraniana. “Você fica estimulando o cara [Zelensky] e ele fica se achando o máximo. Ele fica se achando o rei da cocada, quando na verdade deveriam ter tido conversa mais séria com ele: ‘Ô, cara, você é um bom artista, você é um bom comediante, mas não vamos fazer uma guerra para você aparecer’. E dizer para o Putin: ‘Ô, Putin, você tem muita arma, mas não precisa utilizar arma”, afirmou Lula.