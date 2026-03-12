Erika Hilton entra com pedido de ação para processar Ratinho por transfobia

A deputada federal também pede indenização de R$ 10 milhões ao apresentador e ao SBT

TON MOLINA/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Deputada Federal Erika Hilton



A deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) entrou com uma ação criminal contra o apresentador Ratinho do SBT. O processo é contra atos transfóbicos após ele dizer em seu programa que a deputada “não é mulher, é trans”.

Além do pedido de ação criminal, ela também pede indenização de R$ 10 milhões ao apresentador e ao SBT, que, segundo a deputada, serão destinados a mulheres vítimas de violência.

Em uma publicação nas redes sociais sobre o ocorrido, Erika Hilton confirmou estar processando o apresentador. “Sim, estou processando o apresentador Ratinho. O que ele cometeu foi uma violência, um ataque, e não foi só contra mim”, escreveu a deputada.

Em nota, o SBT disse repudiar qualquer tipo de “discriminação e preconceito, que são o oposto dos princípios e valores da empresa”. A emissora ainda acrescenta que “as declarações do apresentador Ratinho não representam a opinião da emissora e estão sendo analisadas pela direção da empresa”.

Sim, estou processando o apresentador Ratinho. Sei que, pela audiência irrisória de seu programa, que até onde sei não agrada nem suas chefes no SBT, lhe resta apelar à violência. Porque o que o apresentador cometeu foi uma violência, um ataque, e não foi só contra mim.… pic.twitter.com/F9Suqaf3b8 — ERIKA HILTON (@ErikakHilton) March 12, 2026

O que aconteceu?

Ratinho comentou em seu programa no SBT na noite de quarta-feira (11) sobre a decisão em escolher Hilton como a presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher na Câmara dos Deputados. “Não achei muito justo, com tanta mulher, por que foram dar [a presidência] para uma mulher trans?”, disse o apresentador.

“Mulher para ser mulher tem que ter útero, tem que menstruar. Eu sou contra, acho que deveria deixar uma mulher ser a presidente da Comissão” completou Ratinho.

Por fim, em sua publicação, a deputada escreveu que o apresentador e a emissora terão que responder por suas ações. “Aqui fora, no mundo real, ele e o SBT pagarão pelos seus atos, na esfera cível e criminal. E eles não pagarão a mim, mas a todas as mulheres vítimas de violência, trans e cis“, finalizou a presidente da comissão.

Erika Hilton presidente da Comissão das Mulheres

A deputada federal foi eleita na última quarta-feira (11) a nova presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher na Câmara dos Deputados. A parlamentar recebeu 11 votos, enquanto 10 integrantes do colegiado votaram em branco. Ela sucede a deputada federal Célia Xakriabá (PSOL-MG).

Em discurso de posse, Erika Hilton destacou que é a primeira mulher trans a presidir o colegiado. Disse que pretende conduzir a sua gestão com diálogo.

“Esta presidência não é só um nome, é um símbolo de uma democracia que se expande. Minha gestão tratará de todas as mulheres: das mães solo, das mulheres trabalhadoras, das mulheres negras, indígenas e das que lutam por sobrevivência e dignidade em todos os cantos deste país”, disse a nova presidente da comissão.