Esportes, Meio Ambiente e Casa Civil: veja quem são os novos ministros de Lula

Presidente realizou nesta terça-feira (31) uma reunião ministerial, onde confirmou Alckmin como pré-candidato a vice na chapa do petista

Fabio Rodrigues / Agência Brasil Presidente Lula (PT) durante reunião ministerial desta terça-feira (31)



O presidente Lula (PT) realizou nesta terça-feira (31) uma reunião ministerial, onde confirmou que Geraldo Alckmin seguirá como pré-candidato a vice na chapa dele, nas eleições deste ano. O evento aconteceu em meio a saídas de ministros que desejam concorrer a algum outro cargo na corrida eleitoral de 2026. O prazo para a descompatibilização vai até 4 de abril para renunciar aos atuais mandatos, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A última saída confirmada pelo governo foi a de Camilo Santana, do Ministério da Educação (MEC). Na segunda-feira (31), Lula anunciou que Leonardo Barchini, secretário-executivo do MEC, assumirá a pasta.

A Jovem Pan apresenta abaixo todos os novos ministros do governo Lula. Veja:

Ministério dos Transportes

Quem assume o Ministério dos Transportes é George Santoro, secretário-executivo da pasta. Advogado, ele possui trajetória na gestão pública — incluindo oito anos à frente da Secretaria da Fazenda de Alagoas e passagens pelo Tribunal de Contas do Rio de Janeiro —. Santoro também é professor, mestre em contabilidade e administração pela Fucape Business School, com especializações em economia empresarial pela Universidade Candido Mendes; em administração pública pela Fundação Getúlio Vargas; e em direito, trabalho e previdência pela Universidade Candido Mendes.

Ministério de Portos e Aeroportos

Tomé Barros Monteiro da Franca, que atuava como secretário-executivo da pasta, é o novo ministro de Portos e Aeroportos. Ele consolidou sua carreira na administração pública ocupando cargos como secretário nacional de Aviação Civil, secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação de Pernambuco e secretário de Saneamento do Recife. Com passagens pelo Legislativo, como assessor no Senado e na Câmara, e pelo Judiciário, como chefe de assessoria no TRT6, Tomé é advogado, mestre em Gestão Pública pela UFPE e docente de disciplinas como Direito Constitucional e Processo Legislativo.

Ministério do Planejamento e Orçamento

Quem assume o Ministério do Planejamento e Orçamento é Bruno Moretti, secretário Especial de Análise Governamental da Casa Civil da Presidência da República. Ele foi servidor de carreira de planejamento e orçamento do governo federal desde 2004, com ampla atuação em funções de direção e assessoramento superior na administração pública. Economista graduado pela UFF e mestre pela UFRJ, Moretti é doutor e pós-doutor em Sociologia pela UnB. Ao longo de sua trajetória técnica no Ministério do Planejamento, consolidou-se como especialista nas áreas de orçamento público, análise do Estado e formulação de políticas públicas.

Ministério do Meio Ambiente

João Paulo Ribeiro Capobianco irá comandar o Ministério do Meio Ambiente. Biólogo e doutor em Ciência Ambiental pela USP, ele deixa a secretaria-executiva do Ministério do Meio Ambiente, cargo que já havia exercido anteriormente entre 2007 e 2008. Com trajetória na gestão pública federal, ele também presidiu o Instituto Chico Mendes (ICMBio) e atuou como secretário de Biodiversidade e Florestas da pasta. No terceiro setor, foi presidente do conselho do Instituto Democracia e Sustentabilidade (IDS), secretário-executivo do Instituto Socioambiental (ISA) e superintendente da Fundação SOS Mata Atlântica. Capobianco possui ainda experiência internacional como pesquisador e professor visitante na Columbia University.

Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania

O Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania será chefiado por Janine Mello dos Santos, secretária-executivo da pasta. Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG) desde 2007, ela possui trajetória na administração pública federal e ocupou cargos de direção e assessoramento na Casa Civil da Presidência da República — onde foi secretária-adjunta de Políticas Sociais — e no Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social. Ao longo de sua carreira, atuou na coordenação de programas estratégicos como o Plano Brasil sem Miséria, o PAC e o Territórios da Cidadania. Janine é cientista política, mestre e doutora em sociologia política pela Universidade de Brasília (UnB).

Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar

Quem assume o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar é Fernanda Machiaveli, secretária-executiva da pasta. Servidora de carreira como Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG), ela já ocupou as chefias de gabinete do próprio ministério e da Secretaria-Executiva da Secretaria-Geral da Presidência da República. Também liderou a área de Transformação Governamental na Enap e acumulou passagens como assessora da presidência da Sabesp, analista na Tendências Consultoria e consultora da UNESCO. Machiaveli é mestre e doutoranda em Ciência Política pela USP, instituição onde também se graduou em Ciências Sociais com período de bolsa integral na Harvard University.

Ministério da Casa Civil

Miriam Belchior, secretária-executiva da Casa Civil, será a nova ministra da Casa Civil. Ela possui trajetória na administração pública federal, além de ser ministra do Planejamento, Orçamento e Gestão (2011-2014) e presidir a Caixa Econômica Federal entre 2015 e 2016. Em sua passagem anterior pela Casa Civil, de 2003 a 2010, foi a responsável pela articulação e monitoramento do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e de projetos do governo federal. No âmbito municipal, ocupou as secretarias de Administração e Modernização Administrativa e de Inclusão Social e Habitação na Prefeitura de Santo André. Miriam é mestre em Administração Pública e Governo pela Fundação Getúlio Vargas (FGV-SP).

Ministério da Educação

Quem assume o Ministério da Educação é Leonardo Barchini, secretário-executivo da pasta. Ele é servidor de carreira da área de Ciência e Tecnologia e possui uma trajetória de mais de duas décadas na administração pública, com destaque para sua atuação no MEC – de 1994 a 2002 – e na CAPES. Na CAPES, ocupou cargos como coordenador-geral de Cooperação Internacional e auditor-chefe, enquanto no MEC exerceu as funções de chefe de gabinete do Ministro e diretor de programas da Secretaria-Executiva. Passou também pela Prefeitura de São Paulo, onde serviu como secretário de Relações Internacionais e Federativas e chefe de gabinete do prefeito, além de ter atuado como secretário parlamentar na Câmara dos Deputados. Barchini é graduado em Direito e mestre em Ciências Sociais pela Universidade de Brasília (UnB).

Ministério dos Esportes

O Ministério dos Esportes será chefiado por Paulo Henrique Cordeiro Perna, secretário nacional de Esporte Amador, Educação, Lazer e Inclusão Social do Ministério do Esporte. Servidor de carreira do governo do Distrito Federal , ele consolidou sua trajetória profissional na Câmara dos Deputados, onde exerceu a chefia de gabinete da deputada Sandra Rosado entre 2003 e 2014 e do deputado Rubens Pereira Júnior de 2015 a 2022. Sua experiência no Executivo federal inclui ainda o cargo de assessor especial do Ministro da Integração Nacional. No campo acadêmico, foi professor de Direito em diversas instituições, como a Universidade Católica de Brasília e o Grancursos , sendo mestre em Constituição e Sociedade pelo IDP e especialista em Direito Público pela UCB.

Ministério das Cidades

Quem assume o Ministério das Cidades é Antônio Vladimir Lima, secretário-executivo da pasta. Servidor de carreira como Analista de Infraestrutura desde 2008, ele possui trajetória na administração pública federal, tendo atuado como Assessor Especial do Ministro e Coordenador-Geral de Urbanização no Ministério do Desenvolvimento Regional. No Ministério das Cidades, exerceu as funções de Gerente de Projetos e Assessor Técnico. Antes de ingressar no setor público, trabalhou na iniciativa privada como coordenador de obras civis na Petrobras e engenheiro de planejamento na Braskem. Antônio é engenheiro civil, mestre em Geofísica e possui especializações em Gestão do Desenvolvimento Territorial e Gestão Orçamentária e Financeira.

Ministério da Igualdade Racial

A nova ministra da Igualdade Racial é Rachel Barros de Oliveira, secretária-executiva da pasta. Doutora e mestra em Sociologia, ela atuou como chefe da Assessoria Especial da pasta, auxiliando na condução de políticas públicas e no relacionamento institucional do ministério. Com trajetória no terceiro setor, trabalhou por mais de uma década na FASE como socióloga e coordenadora de projetos focados no enfrentamento ao racismo, violência institucional, direitos humanos e reforma urbana. Sua experiência técnica e acadêmica inclui passagens pela FIOCRUZ, pela coordenação de comitês na Associação Brasileira de Antropologia e a participação em pesquisas internacionais em parceria com a Harvard University. Além da formação superior pela UERJ, Rachel possui especializações em temas como direitos humanos, gênero e a diáspora africana.

Ministério dos Povos Indígenas

Quem assume o Ministério dos Povos Indígenas é Eloy Terena, secretário-executivo da pasta. Indígena do povo Terena, Luiz Henrique Eloy Amado é advogado e pesquisador com atuação na defesa de causas originárias em tribunais superiores, tendo representado a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB) perante o Supremo Tribunal Federal, a Corte Interamericana de Direitos Humanos e o Tribunal Penal Internacional. Ele é doutor em Ciências Jurídicas e Sociais pela UFF, doutor em Antropologia Social pelo Museu Nacional (UFRJ) e possui pós-doutorado pela École des Hautes Études en Sciences Sociales, na França. Sua trajetória foi reconhecida em 2020 com menção no Prêmio de Excelência Acadêmica da ANPOCS por sua tese sobre o movimento e o despertar dos direitos do povo Terena.

Ministério da Aquicultura e Pesca

Rivetla Edipo Araujo Cruz, então secretário-executivo, é o novo ministro da Aquicultura e Pesca. Servidor de carreira como técnico agropecuário do IDAM (Amazonas) desde 2020, ele consolidou sua trajetória no governo federal ocupando os cargos de diretor, coordenador-geral e coordenador no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento entre 2019 e 2022. No campo acadêmico, Cruz é doutor em Ecologia Aquática e Pesca pela UFPA, mestre em Aquicultura pela UFRA e bacharel em Engenharia de Pesca, além de ter atuado como professor no Instituto de Desenvolvimento Social Ágata.

Ministério da Agricultura e Pecuária

Quem assume o Ministério da Agricultura e Pecuária é André de Paula, ex-ministro da Aquicultura e Pesca. Servidor público federal de carreira, ele soma mais de 40 anos de trajetória na vida pública, tendo seis mandatos consecutivos como deputado federal. No Congresso Nacional, ocupou posições como 2º vice-presidente da Câmara, líder da bancada do PSD e da Minoria, além de presidir as comissões de Meio Ambiente e de Legislação Participativa. No âmbito estadual, em Pernambuco, sua experiência na gestão executiva inclui o comando das secretarias de Produção Rural e Reforma Agrária e das Cidades, tendo atuado também como vereador da capital e deputado estadual por duas legislaturas. André é bacharel em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).