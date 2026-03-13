Declaração do senador aconteceu em frente ao Hospital DF Star, em Brasília, onde o ex-presidente foi internado após passar mal

PABLO PORCIUNCULA / AFP E TON MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO 'Estão brincando com a vida do meu pai', diz Flávio após Bolsonaro ser internado



O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) voltou a cobrar que o pai seja levado à prisão domiciliar, após o ex-presidente ser internado nesta sexta-feira (13). “Estão brincando com a saúde do meu pai”, afirmou, em coletiva de imprensa realizada em frente ao Hospital DF Star, em Brasília.

Segundo o senador, Jair Bolsonaro apresentou febre, calafrios e episódios de vômito durante a madrugada. Embora o ex-presidente estivesse consciente e lúcido durante a visita, Flávio disse que ele apresentava “voz fraca e a cara abatida“.

“Mais um dia triste que a gente acorda com a notícia do meu pai ter passado mal druante a madrigrada. Teve febre, calafrio e vomitou bastante. Quando cheguei, ele estava consciente, lúcido, mas com a voz fraca e a cara abatida”, disse o senador.

De acordo com o parlamentar, a quantidade de líquido no pulmão é o principal ponto de atenção no ex-presidente. “Foi a pior vez que ele se internou aqui, com relação à quantidade de líquido que tinha no pulmão”, afirmou. Ele ressaltou que o quadro traz risco de infecção.

“Conversei com os médicos e, dessa vez, foi a pior vez que ele se internou aqui, com relação a quantidade de líquido que tinha no pulmão dele. Nunca o pulmão se encheu de tanto líquido. Isso é perigosíssimo. Isso pode se alastrar para uma infecção”.

Uso de antibióticos

Flávio explicou que o pai recebe “fortes” antibióticos que afetam a coordenação motora. O senador afirmou ter acompanhado testes de fisioterapia nos quais o ex-presidente não conseguiu se manter equilibrado ou em pé devido à medicação.

“Ele está sob fortes antibióticos. Vi o fisioterapeuta fazendo alguns exames de equilíbrio, e ele não passa nesses testes, por causa do remédio forte que toma. Uma das consequências é não conseguir ficar em pé e equilibrado”.

O parlamentar argumentou que o ambiente em que o ex-presidente se encontra – no 19.º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal – contribui para a piora do quadro. “Não dá mais para ficar com essa postura de achar que isso é algum tipo de frescura ou de ficar com essa paranoia de que ele pode fugir”, declarou.

Flávio citou a “domiciliar humanitária” ao dizer que o pai precisa retornar para casa e receber cuidados permanentes da família e de técnicos de enfermagem.

“Não dá mais para ficar com essa postura de achar que isso é algum tipo de frescura ou de ficar com essa paranoia de que ele pode fugir. Cumpra-se a lei. O mínimo que ele deveria ter é essa domiciliar humanitária em casa, onde ele pode ter cuidado permanente da família e de técnico de enfermagem”, afirmou.

Diagnóstico de broncopneumonia

Após ser internado no DF Star, Bolsonaro foi diagnosticado com broncopneumonia. A Jovem Pan apurou que o ex-presidente não está na UTI, mas a previsão de alta ainda não está definida. O DF Star disponiblizou um avião particular para que a equipe médica venha de São Paulo.

Bolsonaro está preso no 19.º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, a Papudinha, em Brasília, para cumprir a pena de 27 anos e três meses de prisão por crimes relacionados à tentativa de golpe de Estado.

A broncopneumonia é uma infecção que se espalha por várias partes dos pulmões, atingindo as pequenas estruturas por onde o ar passa (os bronquíolos e os alvéolos).

Na maioria das vezes, a doença é provocada pela invasão de bactérias, vírus ou fungos. No entanto, um sinal de alerta vai para as gripes, resfriados e outras doenças respiratórias mal tratadas. Quando as infecções mais simples não são cuidadas corretamente, elas podem se agravar e se tornar uma broncopneumonia.

Principais sintomas

Os sintomas costumam ser mais intensos do que os de um resfriado comum: