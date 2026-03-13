‘Estão brincando com a vida do meu pai’, diz Flávio após Bolsonaro ser internado
Declaração do senador aconteceu em frente ao Hospital DF Star, em Brasília, onde o ex-presidente foi internado após passar mal
O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) voltou a cobrar que o pai seja levado à prisão domiciliar, após o ex-presidente ser internado nesta sexta-feira (13). “Estão brincando com a saúde do meu pai”, afirmou, em coletiva de imprensa realizada em frente ao Hospital DF Star, em Brasília.
Segundo o senador, Jair Bolsonaro apresentou febre, calafrios e episódios de vômito durante a madrugada. Embora o ex-presidente estivesse consciente e lúcido durante a visita, Flávio disse que ele apresentava “voz fraca e a cara abatida“.
“Mais um dia triste que a gente acorda com a notícia do meu pai ter passado mal druante a madrigrada. Teve febre, calafrio e vomitou bastante. Quando cheguei, ele estava consciente, lúcido, mas com a voz fraca e a cara abatida”, disse o senador.
De acordo com o parlamentar, a quantidade de líquido no pulmão é o principal ponto de atenção no ex-presidente. “Foi a pior vez que ele se internou aqui, com relação à quantidade de líquido que tinha no pulmão”, afirmou. Ele ressaltou que o quadro traz risco de infecção.
“Conversei com os médicos e, dessa vez, foi a pior vez que ele se internou aqui, com relação a quantidade de líquido que tinha no pulmão dele. Nunca o pulmão se encheu de tanto líquido. Isso é perigosíssimo. Isso pode se alastrar para uma infecção”.
Uso de antibióticos
Flávio explicou que o pai recebe “fortes” antibióticos que afetam a coordenação motora. O senador afirmou ter acompanhado testes de fisioterapia nos quais o ex-presidente não conseguiu se manter equilibrado ou em pé devido à medicação.
“Ele está sob fortes antibióticos. Vi o fisioterapeuta fazendo alguns exames de equilíbrio, e ele não passa nesses testes, por causa do remédio forte que toma. Uma das consequências é não conseguir ficar em pé e equilibrado”.
O parlamentar argumentou que o ambiente em que o ex-presidente se encontra – no 19.º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal – contribui para a piora do quadro. “Não dá mais para ficar com essa postura de achar que isso é algum tipo de frescura ou de ficar com essa paranoia de que ele pode fugir”, declarou.
Flávio citou a “domiciliar humanitária” ao dizer que o pai precisa retornar para casa e receber cuidados permanentes da família e de técnicos de enfermagem.
“Não dá mais para ficar com essa postura de achar que isso é algum tipo de frescura ou de ficar com essa paranoia de que ele pode fugir. Cumpra-se a lei. O mínimo que ele deveria ter é essa domiciliar humanitária em casa, onde ele pode ter cuidado permanente da família e de técnico de enfermagem”, afirmou.
Diagnóstico de broncopneumonia
Após ser internado no DF Star, Bolsonaro foi diagnosticado com broncopneumonia. A Jovem Pan apurou que o ex-presidente não está na UTI, mas a previsão de alta ainda não está definida. O DF Star disponiblizou um avião particular para que a equipe médica venha de São Paulo.
Bolsonaro está preso no 19.º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, a Papudinha, em Brasília, para cumprir a pena de 27 anos e três meses de prisão por crimes relacionados à tentativa de golpe de Estado.
A broncopneumonia é uma infecção que se espalha por várias partes dos pulmões, atingindo as pequenas estruturas por onde o ar passa (os bronquíolos e os alvéolos).
Na maioria das vezes, a doença é provocada pela invasão de bactérias, vírus ou fungos. No entanto, um sinal de alerta vai para as gripes, resfriados e outras doenças respiratórias mal tratadas. Quando as infecções mais simples não são cuidadas corretamente, elas podem se agravar e se tornar uma broncopneumonia.
Principais sintomas
Os sintomas costumam ser mais intensos do que os de um resfriado comum:
- Tosse (que pode ser seca ou com catarro grosso);
- Febre, geralmente alta, acompanhada de calafrios e suor;
- Dor no peito na hora de tossir ou puxar o ar fundo;
- Falta de ar, dificuldade para respirar ou chiado no peito;
- Cansaço muito forte, fraqueza e dores pelo corpo;
- Mal-estar geral, falta de apetite, dor de cabeça e tontura;
- Nas pessoas mais velhas, a doença pode se manifestar de forma diferente, provocando confusão mental ou delírios.
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