Ex-ministro de Lula, Celso Sabino anuncia que disputará vaga no Senado em 2026

Por meio de publicação em seu perfil no X, o político declarou que vai concorrer a um assento na Casa Alta do Congresso ‘ao lado’ do chefe do Executivo

Ricardo Stuckert/PR Celso Sabino disse ter recebido "chamado" para uma "nova missão" de disputar o Senado



Celso Sabino anunciou nesta quarta-feira (17) que disputará, em 2026, vaga no Senado pelo estado do Pará. Mais cedo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) informou a saída dele do Ministério do Turismo, após o União Brasil reivindicar a pasta. Sabino foi expulso do partido no início de dezembro.

“Assim como recebi um chamado do presidente Lula, agora recebo e aceito o chamado para uma nova missão: a de disputar as eleições para o Senado Federal, pelo meu estado do Pará, ao lado do presidente Lula. E, com a certeza de que temos o melhor projeto para o país e meu querido estado do Pará”, escreveu Sabino por meio de publicação em seu perfil no X (antigo Twitter).

Também na publicação, o ex-ministro ressaltou os resultados de sua gestão na pasta do turismo. Disse que, na sexta-feira (19), o Brasil registrará a marca de 9 milhões de turistas estrangeiros em visita no país.

“Resultado de um trabalho intenso de reforço na promoção internacional, na ampliação da malha aérea, na melhoria da infraestrutura turística e na qualificação profissional de quem está na linha de frente do atendimento ao turista”, disse.

O ex-ministro ainda afirmou que “valeu a pena ficar no Ministério do Turismo para que a COP30 fosse de pleno êxito”. A Conferência de Mudanças Climáticas das Nações Unidas foi realizada em novembro, em Belém, no Pará. Em setembro, o União Brasil, ex-partido de Sabino, rompeu com o governo Lula e determinou que seus filiados em cargos no Executivo deixassem seus postos.

Segundo Sabino, Lula pediu para que ele continuasse à frente do Turismo por causa da COP30. O ex-ministro resolveu permanecer no cargo. Por causa dessa decisão, o União Brasil decidiu expulsá-lo.

“Não seria irresponsável de largar tudo às vésperas, em meio a muitas dúvidas, diante dos desafios e preconceitos impostos àquela época”, declarou Sabino.