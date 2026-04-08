Fim da escala 6×1: Líder do PT diz que bancada está pronta para dar ‘presente’ aos brasileiros

Segundo Pedro Uczai, a proposta da bancada é reduzir a jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais, um estilo 5×2

Reprodução Líder do PT na Câmara, o deputado federal Pedro Uczai (PT-SC)



O líder do PT na Câmara, o deputado federal Pedro Uczai (PT-SC), afirmou que a bancada está comprometida em votar o fim da escala 6×1 e que, se o governo encaminhar a proposta com urgência constitucional ou via PLN, os parlamentares “estarão preparados e mobilizados para dar um presente para a sociedade brasileira e para milhões e milhões de trabalhadores e trabalhadoras brasileiros”, declarou.

Segundo Uczai, a proposta da bancada é reduzir a jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais, no modelo 5×2. “São cinco dias de trabalho e dois dias para descansar, para se qualificar, para ficar com a família, com os filhos; tempo para viver e tempo para trabalhar. Isso produz saúde física e emocional e aumenta, inclusive, a produtividade no mundo do trabalho, sem redução de salário”, disse o deputado.

A declaração de Uczai ocorre um dia após o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), dizer, na terça-feira (7), que a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa deve votar na próxima semana a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que propõe o fim da escala 6×1. O parlamentar informou que a expectativa é de que a proposta seja apreciada no Plenário até o fim de maio.

Na ocasião, Motta também relatou que, segundo o líder do governo, o deputado federal José Guimarães (PT-CE), o Executivo não enviará um projeto de lei com urgência sobre o tema. Dessa forma, não haveria alteração na tramitação da PEC na Casa.

Entretanto, também na terça-feira, após a fala de Motta, o Planalto negou a declaração. À Jovem Pan, uma fonte do governo federal informou que o Executivo enviará proposta própria sobre a redução da jornada de trabalho. Ao longo desta semana, haverá reuniões para sacramentar quando e como o PL será encaminhado ao Congresso.