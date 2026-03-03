Guerra no Oriente Médio: Itamaraty pede fim das hostilidades e afirma que não há brasileiros mortos
As embaixadas brasileiras no Líbano e região mantêm contato com as respectivas comunidades brasileiras
O Ministério das Relações Exteriores fez um apelo nesta terça-feira (3) pela “cessação imediata das hostilidades” que acontecem em razão do atual conflito no Oriente Médio, pedindo o cumprimento do acordo de cessar-fogo de 2024 e da Resolução de 2006 do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Além disso, não há registros de brasileiros mortos nos ataques.
Segundo o Itamaraty, eles têm acompanhado “com grande preocupação, a extensão do atual conflito no Oriente Médio para o Líbano”, devido ao lançamento de projéteis pelo Hezbollah contra Israel e também os ataques de Israel contra o território libanês, incluindo a região de Beirute.
As embaixadas brasileiras no Líbano e na região mantêm contato com as respectivas comunidades brasileiras e disponibilizam recomendações nas páginas eletrônicas e mídias sociais.
Hezbollah x Israel
O exército israelense anunciou na segunda-feira (2) que matou o chefe da inteligência do Hezbollah, Hussein Moukalled, em um ataque em Beirute no domingo (1º), em meio à retomada das hostilidades com o grupo armado libanês.
“Em um ataque preciso em Beirute na noite passada (domingo), o terrorista Hussein Moukalled, que chefiava o quartel-general da inteligência do Hezbollah, foi eliminado”, afirmou o exército em um comunicado.
Mais cedo, o Exército israelense havia anunciado “ataques simultâneos” em Teerã e Beirute contra alvos militares iranianos e do Hezbollah.
“A Força Aérea israelense lançou ataques seletivos contra alvos militares do regime terrorista iraniano e da organização terrorista Hezbollah”, afirmou o comando militar na plataforma de mensagens Telegram.
