Guerra no Oriente Médio: Itamaraty pede fim das hostilidades e afirma que não há brasileiros mortos

As embaixadas brasileiras no Líbano e região mantêm contato com as respectivas comunidades brasileiras

  • Por Jovem Pan
  • 03/03/2026 21h28
Marcello Casal Jr - Agência Brasil Itamaraty, Ministério das Relações Exteriores Itamaraty

O Ministério das Relações Exteriores fez um apelo nesta terça-feira (3) pela “cessação imediata das hostilidades” que acontecem em razão do atual conflito no Oriente Médio, pedindo o cumprimento do acordo de cessar-fogo de 2024 e da Resolução de 2006 do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Além disso, não há registros de brasileiros mortos nos ataques.

Segundo o Itamaraty, eles têm acompanhado “com grande preocupação, a extensão do atual conflito no Oriente Médio para o Líbano”, devido ao lançamento de projéteis pelo Hezbollah contra Israel e também os ataques de Israel contra o território libanês, incluindo a região de Beirute.

As embaixadas brasileiras no Líbano e na região mantêm contato com as respectivas comunidades brasileiras e disponibilizam recomendações nas páginas eletrônicas e mídias sociais.

Hezbollah x Israel

O exército israelense anunciou na segunda-feira (2) que matou o chefe da inteligência do Hezbollah, Hussein Moukalled, em um ataque em Beirute no domingo (1º), em meio à retomada das hostilidades com o grupo armado libanês.

“Em um ataque preciso em Beirute na noite passada (domingo), o terrorista Hussein Moukalled, que chefiava o quartel-general da inteligência do Hezbollah, foi eliminado”, afirmou o exército em um comunicado.

Mais cedo, o Exército israelense havia anunciado “ataques simultâneos” em Teerã e Beirute contra alvos militares iranianos e do Hezbollah.

“A Força Aérea israelense lançou ataques seletivos contra alvos militares do regime terrorista iraniano e da organização terrorista Hezbollah”, afirmou o comando militar na plataforma de mensagens Telegram.

