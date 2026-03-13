Haddad deve anunciar pré-candidatura ao Governo de SP na semana que vem

Fontes ouvidas pela reportagem confirmam que anúncio deve ser feito em agenda do PT em São Paulo

Wilton Junior/Estadão Conteúdo Fernando Haddad deve concorre ao governo de São Paulo nas eleições de 2026



O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deve anunciar na próxima semana sua pré-candidatura ao governo de São Paulo nas eleições de 2026, afirmaram fontes ouvidas pela reportagem. O lançamento político, que deve contar com presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), está sendo organizado para ocorrer em agendas públicas na capital paulista e no ABC, região considerada estratégica para o partido.

A participação de Lula é vista como um gesto de fortalecimento da candidatura e de mobilização da base petista no estado.

Nos bastidores do PT, a avaliação é de que Lula sempre preferiu Haddad como principal nome do partido para disputar o Palácio dos Bandeirantes. O presidente considera o ministro um dos quadros mais competitivos da legenda em São Paulo e acredita que ele tem potencial para unificar a base progressista na disputa estadual.

Apesar disso, relatos de dirigentes petistas indicam que Haddad demonstrava resistência inicial à ideia de concorrer novamente ao governo paulista. Aliados afirmam que o ministro estava concentrado na condução da política econômica e não demonstrava entusiasmo em entrar na corrida eleitoral neste momento.

Ainda assim, a pressão interna do partido e o incentivo direto de Lula acabaram pesando para que Haddad aceitasse iniciar o movimento de pré-candidatura.

Dirigentes da legenda acreditam que o ministro reúne as melhores condições para enfrentar o governador Tarcísio de Freitas na disputa de 2026.