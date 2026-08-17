Daniella Marques diz que apoio de Motta a Lula levou Republicanos a vetá-la como vice de Flávio
A ex-presidente da Caixa Daniella Marques (Republicanos) disse nesta segunda-feira (17) que o apoio do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), ao chefe do Executivo, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), levou a legenda a vetá-la como vice na chapa do senador Flávio Bolsonaro (PL). A coordenadora econômica da campanha do presidenciável deu declaração em entrevista ao Direto ao Ponto, da Jovem Pan.
“Quando você fala que o presidente do partido, Marcos Pereira, foi à convenção em São Paulo e ele falou: O Republicanos e Tarcísio estão com Flávio Bolsonaro em São Paulo. E, por que não está no Brasil? Porque o presidente da Câmara quer apoiar Lula”, disse Marques.
A ex-presidente da Caixa também contou que se colocou à disposição de Flávio no início do ano para “contribuir” com a campanha à Presidência, mas que o posto seria decidido pelo próprio senador. “Ele verbalizou que queria que fosse eu [a vice], o que é uma honra para mim, mas o partido não deixou”, declarou.
Republicanos da Paraíba apoiarão Lula
Na última segunda-feira (10), Morra afirmou que o diretório da Paraíba do Republicanos apoiará a candidatura de Lula à reeleição. Em entrevista a jornalistas, o parlamentar disse que a campanha do petista “converge” com o que a ala paraibana da legenda “pensa ser o melhor para o país”.
Motta contou que o braço da Paraíba aguardava pela posição do partido sobre a disputa à Presidência da República. Em 4 de julho (4), o Republicanos anunciou na convenção nacional que se manteria neutro no pleito, o que permite aos diretórios estaduais decidirem sobre quem apoiarão na disputa presidencial.