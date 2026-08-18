RealTime Big Data: Moro lidera no primeiro e no segundo turno no PR

Na segunda etapa de votações, candidato do PL para o governo do estado tem 55% das intenções de voto

Na segunda etapa de votações, candidato do PL para o governo do estado tem 55% das intenções de voto

Pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta terça-feira (18) aponta Sérgio Moro (PL) na liderança isolada pelo governo do Paraná, com 37% das intenções de voto. Na sequência, Sandro Alex (PSD) soma 22% e Requião Filho (PDT) atinge 20%, configurando um empate técnico pela segunda posição, já que a margem de erro é de 2 pontos percentuais. Entre os demais nomes, Luiz França (Missão) tem 2% e os outros somam 1%, enquanto brancos e nulos são 6% e indecisos chegam a 12%.

Simulações de 2º turno

Em um eventual segundo turno, Moro manteria considerável vantagem sobre seus prováveis adversários. No primeiro cenário simulado, o ex-juiz venceria Requião Filho por expressivos 55% a 27%. Ele também conseguiria derrotar Sandro Alex por uma margem segura de 45% contra 30%. Sem a presença do candidato do PL, a corrida se acirra: Sandro Alex (33%) e Requião (30%) travariam uma disputa embolada, marcando outro empate técnico no limite da margem de erro.

Rejeição eleitoral

O levantamento do instituto também mensurou a rejeição dos potenciais candidatos. O pedetista Requião Filho lidera a antipatia do eleitorado, sendo sumariamente descartado por 41%, seguido de perto por Sérgio Moro (38%) e Sandro Alex (29%). Em contrapartida, a atual gestão estadual vive momento de alta popularidade comercial: 80% dos paranaenses aprovam o mandato do atual governador Ratinho Júnior, enquanto apenas 18% desaprovam o trabalho no Palácio Iguaçu.

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores entre 13 e 17 de agosto de 2026, por meio de entrevistas quantitativas. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pelo Real Time Big Data e está registrado no TSE sob o protocolo PR-09262/2026.