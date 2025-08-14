Hugo Motta descarta anistia e critica obstrução parlamentar após eventos de 8 de Janeiro

Presidente da Câmara afirma que não participou de quaisquer negociações para a retomada das votações na Casa e faz críticas a postura de Eduardo Bolsonaro

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, declarou que não há um ambiente favorável para a aprovação de anistia aos envolvidos nos eventos de 8 de Janeiro, especialmente no que diz respeito ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que é acusado de ter planejado assassinatos de autoridades. Em uma entrevista concedida à GloboNews, Motta criticou a obstrução parlamentar promovida pela oposição e enfatizou a importância de uma investigação justa.

Durante a entrevista, Motta fez referência a um documento da Polícia Federal que revela um suposto plano de assassinato atribuído ao general Mário Fernandes. Ele também condenou a atitude de parlamentares da oposição, chamando-a de “obstrução inadmissível”. O presidente da Câmara ressaltou que, embora não pretenda interromper o debate sobre anistia e outras questões, é fundamental que as discussões sejam conduzidas com cautela.

Motta reafirmou que não participou de quaisquer negociações para a retomada das votações na Câmara e criticou a postura do deputado Eduardo Bolsonaro. Ele destacou que não existe previsão regimental que permita a realização de “mandato à distância”, o que levanta questões sobre a legitimidade de algumas ações no legislativo.

O presidente da Câmara também enfatizou a necessidade de discutir pautas de forma aberta, mas sem preconceitos, sempre priorizando a imparcialidade nas apurações. Ele acredita que é essencial manter um diálogo construtivo, mesmo diante de divergências políticas, para que o processo legislativo possa avançar de maneira eficaz.

