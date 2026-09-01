Moraes e Mendonça discutem no STF após investigações envolvendo Vorcaro

Mais cedo, Mendonça pediu à PGR que se manifestasse sobre um relatório da Polícia Federal que reúne mensagens trocadas entre Moraes e o dono do Banco Master

Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça e Alexandre de Moraes discutiram na Corte nesta terça-feira (1º). A ação teria acontecido logo após Moraes ter chamado Mendonça para conversar. A informação foi publicada pelo Metrópoles e confirmadas pela Jovem Pan.

Também conforme confirmado pela Jovem Pan, Moraes teria se irritado por ter sido surpreendido e então acusado o colega de mirá-lo de propósito.

Mais cedo, Mendonça pediu à Procuradoria-Geral da República (PGR) que se manifestasse sobre um relatório da Polícia Federal (PF) que reúne mensagens trocadas entre o ministro Alexandre de Moraes e Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.

A informação foi publicada inicialmente pelo Metrópoles e confirmada pela Jovem Pan com fontes ligadas à investigação. No despacho encaminhado nesta segunda-feira (1º) ao procurador-geral da República, Paulo Gonet, Mendonça deu prazo de cinco dias para a manifestação.

Parte das conversas entre Vorcaro e Moraes foi revelada pelo Estadão.

Conversas de Vorcaro e Moraes

Uma semana antes de ser preso, em novembro de 2025, Vorcaro escreveu ao ministro:“Se o Andrei conseguir atrasar pra outra semana, pois tem feriado, o banco não quebra. Tenta chamar ele e sensibilizar isso se achar possível.”

Segundo o Estadão, a mensagem foi enviada a Moraes. Inicialmente, os investigadores ainda não tinham identificado o destinatário. Mendonça pediu à PF que esclarecesse esse ponto, e a corporação concluiu que o interlocutor era o ministro do STF.

Um dia antes, Vorcaro também havia enviado outra mensagem a Moraes, de acordo com o Estadão: “Não conseguimos reverter isso com Paulo ou Andrei? Muita sacanagem isso.”

Vorcaro foi preso em 17 de novembro de 2025 no Aeroporto Internacional de Guarulhos, quando tentava embarcar em um jato particular com destino a Dubai, com escala em Malta.

Na manhã do dia da prisão, Vorcaro escreveu a Moraes pelo WhatsApp: “Fiz uma correria aqui para tentar salvar. Alguma novidade? Conseguiu ter notícia ou bloquear?”, segundo informações publicadas pelo Estadão.

A investigação também analisa como Vorcaro teve acesso a informações sobre o inquérito que apurava a venda de carteiras de crédito fraudulentas ao Banco de Brasília (BRB). Segundo os investigadores, o banqueiro já tinha conhecimento da apuração antes da operação que levou à sua prisão e à liquidação do Banco Master.