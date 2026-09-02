Genial/Quaest: Lula tem 42% no 2º turno contra 41% de Flávio

Na comparação com a pesquisa de 14 de agosto, Lula oscilou de 43% para 42%, enquanto Flávio passou de 40% para 41%. As duas variações ocorreram dentro da margem de erro.

Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (2) mostra empate técnico entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) em uma eventual disputa de segundo turno.

Lula aparece com 42% das intenções de voto, enquanto Flávio registra 41%. Como a margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, os dois estão tecnicamente empatados.

Na comparação com a pesquisa de 14 de agosto, Lula oscilou de 43% para 42%, enquanto Flávio passou de 40% para 41%. As duas variações ocorreram dentro da margem de erro.

Cenários de segundo turno

No cenário entre Lula e Ronaldo Caiado, o presidente aparece com 42%, contra 37% do governador de Goiás. Outros 17% afirmam que votariam em branco, anulariam o voto ou não iriam votar, enquanto 4% estão indecisos.

Contra Augusto Cury, Lula registra 40% das intenções de voto, enquanto o escritor aparece com 34%. Os que votariam em branco, anulariam ou não compareceriam somam 21%, e 5% estão indecisos. Na disputa contra Renan Santos, Lula tem 43%, ante 36% do candidato do Missão. Branco, nulo ou não comparecimento representam 17%, e os indecisos somam 4%.

A maior vantagem de Lula entre os cinco cenários ocorre contra Romeu Zema. O presidente registra 44%, enquanto o governador de Minas Gerais aparece com 33%. Outros 19% votariam em branco, anulariam ou não iriam votar, e 4% estão indecisos.

A Genial/Quaest entrevistou 2.004 eleitores entre 30 de agosto e 1º de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-07065/2026.