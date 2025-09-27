Hugo Motta diz que Lula está ‘caminhando para a sua quarta eleição’

Declaração do presidente da Câmara foi feita em meio a uma análise sobre a polarização política e seus efeitos no funcionamento do Congresso

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou nesta sexta-feira (26) que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) já se movimenta com foco na disputa pela reeleição em 2026. “Nós temos pela primeira vez o presidente da República três vezes eleito desde a redemocratização do país, já caminhando para a sua quarta eleição, já em processo de reeleição”, disse Motta durante um evento sobre segurança pública promovido pela Comunitas, em Brasília.

A declaração foi feita em meio a uma análise sobre a polarização política e seus efeitos no funcionamento do Congresso. Segundo o deputado, temas como o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no Supremo Tribunal Federal e as sanções dos Estados Unidos a ministros da Corte acabam consumindo o espaço que deveria ser destinado a debates estruturais.

“Tudo que se discute acaba nesse debate da radicalização, da polarização, tomando espaço de momentos para estar discutindo outras pautas importantes”, afirmou. Motta citou como exemplo a PEC da Segurança Pública, que prevê a criação de um sistema único para integrar União, estados e municípios no enfrentamento ao crime organizado. Segundo ele, a escolha de Mendonça Filho (União Brasil-PE) como relator buscou afastar o debate de disputas ideológicas.

“O intuito da Câmara, ao escolher o deputado Mendonça Filho como relator, foi primeiro fazer um debate distante da polarização política tão presente no país e, claro, dentro da Câmara — a casa com maior representação e, consequentemente, onde a radicalização grita mais forte”, disse.

O presidente da Câmara defendeu ainda que o Congresso avance em propostas capazes de “sufocar o dinheiro do crime organizado”, citando a infiltração de facções em setores da sociedade. O evento contou também com a presença de governadores como Eduardo Leite (PSDB-RS), Eduardo Riedel (PP-MS) e Raquel Lyra (PSD-PE), além de prefeitos como Ricardo Nunes (MDB-SP) e João Campos (PSB-Recife).

