‘Imperdoável’, ‘corrupto’: presidenciáveis reagem à conversa entre Flávio e Vorcaro

Conversas entre Flávio e Vorcaro foram divulgadas nesta quarta-feira (13)

TON MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Divulgadas conversas entre Flávio e Vorcaro, dono do Banco Master



Pré-candidatos à Presidência se posicionaram sobre as mensagens trocadas entre Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, com o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) antes de ser preso. As conversas foram divulgadas pelo portal Intercept Brasil nesta quarta-feira (13).

As mensagens indicam uma negociação na qual Vorcaro se comprometeu a repassar 24 milhões de dólares (cerca de R$ 134 milhões na época) para financiar o filme “Dark Horse”, produção que contará a história do ex-presidente Jair Bolsonaro e tem previsão de lançamento para 11 de setembro de 2026.

Renan Santos (Missão)

O pré-candidato à Presidência pelo Missão, Renan Santos, concedeu uma declaração exclusiva à Jovem Pan, em que afirma não receber com nenhuma surpresa a notícia de envolvimento de Flávio Bolsonaro com Daniel Vorcaro. Na declaração, o pré-candidato cita diversas acusações anteriores contra Flávio, como a rachadinha, desmontagem da Operação Lava-Jato, a relação com o advogado dele, o William Thomas, no escândalo do INSS.

“Onde tem tranqueira, tem Flávio Bolsonaro. Eu aviso isso há anos, há mais de seis anos. As pessoas fingem, se iludem, tentam acreditar que na verdade é invenção, mas o Flávio é o mais corrupto da família Bolsonaro, isto era óbvio; se tinha um escândalo grande como o Master é óbvio que ele não ficaria de fora” afirmou o pré-candidato.

Ronaldo Caiado (PSD)

O ex-governador do estado de Goiás Ronaldo Caiado também se pronunciou, cobrando que Flávio responda aos questionamentos sobre sua associação a Vorcaro em relação ao pedido de investimento para o filme “Dark Horse” e transparência sobre sua relação com o dono do Banco Master.

“O senador Flávio Bolsonaro deve responder aos questionamentos sobre o financiamento do filme e as relações com o dono do Master. Tudo que envolve Master e cifras milionárias precisa ser tratado com total transparência com a população”, declarou Caiado.

Romeu Zema (Novo)

Pré-candidato à presidência pelo Novo, o ex-governador do estado de Minas Gerais Romeu Zema declarou considerar “imperdoável” o contato de Flávio Bolsonaro com Vorcaro, cobrando dinheiro do banqueiro. Para Zema, a revelação foi um “tapa na cara dos brasileiros”.

“Flávio Bolsonaro, ouvir você cobrando dinheiro do vorcaro é imperdoável, é um tapa na cara dos brasileiros de bem. Não adianta nada criticar as práticas de Lula e do PT e fazer a mesma coisa; é preciso ter credibilidade para mudar o Brasil.” Criticou Zema em sua conta do Instagram.

Flávio Bolsonaro é pré-candidato à presidência do Brasil pelo Partido Liberal (PL) e vê seu nome crescer nas pesquisas de intenção de voto entre os brasileiros, alcançando empate técnico com Lula (PT).

Daniel Vorcaro segue preso desde o início de março. PF e PGR analisam sua segunda versão de delação premiada após a primeira ser rejeitada por entendimento de que o conteúdo estava incompleto e não respondia às dúvidas dos investigadores.