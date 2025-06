João Doria organiza jantar com líderes políticos e empresários em apoio a Hugo Motta

Encontro acontece após a recente revogação do aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), que foi considerada uma derrota para o governo de Lula

João Doria, que já ocupou o cargo de governador de São Paulo, promoverá um jantar em sua residência localizada nos Jardins, na capital paulista, nesta segunda-feira (30). O evento contará com a presença de Hugo Motta, atual presidente da Câmara dos Deputados, além de Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, e cerca de 50 empresários influentes. A reunião é vista como uma demonstração de apoio a Motta, especialmente após a recente revogação do aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), que foi considerada uma derrota para o governo de Lula.

Este será o segundo encontro entre Doria e Motta neste mês, tendo ambos participado anteriormente do 2º Brasília Summit, promovido pelo Lide, grupo empresarial de Doria, no Hotel Brasília Palace, na capital federal.

Publicado por Nátaly Tenório

*Reportagem produzida com auxílio de IA