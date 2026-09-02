Quem é Vanessa Portugal, professora candidata à vice-Presidência na chapa com Hertz Dias

Desde 1996, a professora do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU) participa ativamente das lutas e greves de sua categoria

A professora Vanessa Portugal Barbosa, do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU), nasceu em Boa Esperança, em Minas Gerais, no dia 12 de abril de 1970 e é casada. Ela compõe a chapa do candidato à Presidência Hertz Dias(Novo), como vice-presidente nas eleições de outubro.

Formada em Biologia pela Universidade Federal de Minas Gerais, Vanessa atua como professora da rede pública em Belo Horizonte. Ativista socialista, desde 1996 participa ativamente das lutas e greves de sua categoria.

Em 2004, foi candidata à prefeita de Belo Horizonte. Ficou em 5º lugar. Naquele ano, a eleição foi vencida por Fernando Pimentel (PT), no primeiro turno.

Já em 2006 e 2010, a professora tentou ser governadora de Minas Gerais. Mas não obteve sucesso em nenhuma das vezes.

Ainda em 2002, Vanessa havia tentado o cargo de vice-governadora do estado mineiro. Ela e seu colega de chapa, na época, Sebastião Carlos Pereira Filho, o Cacau, somaram apenas 0,2% do total de votos.

Segundo o PSTU, ela também foi diretora da sub-sede do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação da Rede Municipal de Ensino de Belo Horizonte.

Chapa com Hertz Dias

A candidatura de Dias e Vanessa é a quarta chapa puro-sangue a ser registrada na corrida eleitoral pelo Palácio do Planalto em 2026. Essa eleição irá possuir apenas uma candidatura formada por dois partidos, se tornando a com menor quantidade de alianças desde a redemocratização.

O programa político de Dias com Vanessa é focado no trabalhador, propondo o fim da escala 6×1, o aumento geral dos salários, a isenção de Imposto de Renda para assalariados e a revogação das reformas Trabalhista e Previdenciária.

Esta é a quinta eleição em que Dias participa. Ele concorreu à posição de vice-governador do Maranhão em 2010, à vice-presidência em 2018, à prefeitura de São Luís (MA) em 2020 e à presidência em 2022. O político não ganhou nenhum pleito.