Rapper, professor e ativista, conheça Hertz Dias, candidato à Presidência pelo PSTU

Esta é a quinta eleição em que Dias participa, e a segunda vez que tenta ser presidente do Brasil

Candidato à Presidência nas eleições de 2026 pelo Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU), Hertz da Conceição Dias, conhecido apenas como Hertz Dias, tem 55 anos, é professor, rapper e político brasileiro. Pela primeira vez, o candidato tenta ser presidente da República.

Dias é de São José de Ribamar, no estado do Maranhão. É licenciado em História e também mestre em educação, atuando como professor nas redes pública estadual e municipal.

Militante do movimento negro, Dias atua no cenário cultural como rapper, integrando o grupo Gíria Vermelha e participando de iniciativas do movimento hip hop Quilombo Urbano, no Maranhão.

Seu programa político de é focado no trabalhador, propondo medidas como o fim da escala 6×1 e o aumento salarial geral, além da isenção de Imposto de Renda para assalariados e a revogação das reformas Trabalhista e Previdenciária.

O candidato registrou no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sua candidatura à Presidência no dia 7 de agosto. Vanessa Portugal, também do PSTU e professora, foi registrada como sua vice.

Ao oficializar sua candidatura no TSE, Dias não declarou nenhum bem, tornando-se o primeiro do pleito a não possuir nada. Sua vice, porém, possui uma casa na cidade de Boa Esperança (MG) avaliada em R$ 200 mil, e um terreno no valor de R$ 80 mil no mesmo município.

Carreira política

Esta é a quinta eleição em que Dias participa. Ele concorreu à posição de vice-governador do Maranhão em 2010, à vice-presidência em 2018, à prefeitura de São Luís (MA) em 2020 e à presidência em 2022. O político não conseguiu vencer em nenhuma das tentativas.

Desta vez, o programa político de Dias é focado no trabalhador, propondo o fim da escala 6×1, o aumento geral dos salários, a isenção de Imposto de Renda para assalariados e a revogação das reformas Trabalhista e Previdenciária.

Em 2018, ele foi candidato a vice-presidente da República na chapa encabeçada por Vera Lúcia (PSTU). Já em 2020, Dias concorreu ao cargo de prefeito de São Luís. Nas eleições de 2022, o rapper foi candidato ao governo do Maranhão. Nenhuma das tentativas obteve sucesso.

Agora em 2026, foi anunciado como candidato à Presidência da República.

Manifesto do PSTU

O manifesto divulgado junto ao anúncio da candidatura começa com críticas à desigualdade da distribuição de riquezas no Brasil, à extrema direita adepta ao bolsonarismo e também ao governo Lula.

O documento propõe, então, o que descreve como uma alternativa anti-imperialista, socialista e revolucionária, em prol da “luta pela consciência da classe trabalhadora, dos setores oprimidos e da juventude”.

A sigla entende que os lucros, em vez de permanecerem no país, são levados para o Exterior: “O capital estrangeiro não vem para construir, mas para sugar o que existe. Compra estatais, adquire empresas estratégicas, desmonta cadeias produtivas, bloqueia a transferência de tecnologia e intensifica a exploração do trabalho”, afirma o documento.