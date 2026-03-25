Kassab deixa governo de Tarcísio em SP antes das eleições

Segundo o ex-prefeito, o cargo se tornou incompatível com a sua atuação e atividade política eleitoral

FLAVIO CORVELLO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Ele classificou como uma honra trabalhar com o governador Tarcísio de Freitas



Gilberto Kassab, secretário de Governo e Relações Institucionais do Estado de São Paulo e presidente nacional do PSD, anunciou nesta quarta-feira (25) que deixou o cargo no governo de São Paulo.

Segundo Kassab, a posição se tornou incompatível com a sua atuação e atividade política eleitoral para as eleições.

“Diante das intensas atividades nos campos partidário e eleitoral que se apresentam no calendário político de 2026, com eleições para presidente, governadores, senadores e deputados em outubro, a minha atuação como secretário de Governo e Relações Institucionais do Estado de São Paulo torna-se incompatível com minha atividade política e eleitoral neste período”, escreveu.

Ele classificou como uma honra trabalhar com o governador Tarcísio de Freitas. Também disse que a decisão de apoiar o candidato nas eleições de 2022 foi um acerto.

Ele também reforçou o apoio ao governador em outro comentário no mesmo post e “preservar o Estado de São Paulo no rumo certo, sob o comando do governador Tarcísio, e de levar aos brasileiros uma proposta de governo e de País, por meio do nosso candidato a presidente da República”.

Escreveu também que o governo está “repleto de realizações e notáveis avanços em todos os setores, como Saúde, Educação, Saneamento, Infraestrutura, Mobilidade, Segurança, Habitação” nos últimos quatro anos.

Candidato em 2026

Kassab publicou uma nota nas redes sociais nesta segunda-feira (23) afirmando que o partido segue firme com o seu projeto de apresentar uma candidatura à presidência para as eleições deste ano.

O comunicado vem após Ratinho Júnior (PSD-PR), governador do Paraná e um dos pré-candidatos da sigla, desistir de disputar o pleito. Kassab elogiou a gestão de Ratinho e disse que ela é considerada “a melhor da história”. Também disse que a alternativa que o partido dará será a “melhor via” e vai se contrapor à “polarização de propostas radicais”.

O texto também faz referência aos governadores do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e de Goiás, Ronaldo Caiado, ambos pré-candidatos à presidência, como “bem avaliados”. Kassab também reforçou que a escolha do candidato deve ser feita até o fim de março.

Veja a nota completa:

“Diante das intensas atividades nos campos partidário e eleitoral que se apresentam no calendário político de 2026, com eleições para presidente, governadores, senadores e deputados em outubro, a minha atuação como secretário de Governo e Relações Institucionais do Estado de São Paulo torna-se incompatível com minha atividade política e eleitoral neste período. Desta forma, deixo o secretariado do governador Tarcísio de Freitas, que tive a honra de integrar desde o primeiro dia de seu mandato.



Em 2022 o PSD tomou a acertada decisão de apoiar a candidatura do Tarcísio, pois ficava claro que ele era o mais preparado para adotar as medidas, implementar os projetos e ações que o Estado de São Paulo demandava para seguir e intensificar seu desenvolvimento. Seu governo chega, quatro anos depois, repleto de realizações e notáveis avanços em todos os setores, como Saúde, Educação, Saneamento, Infraestrutura, Mobilidade, Segurança, Habitação, entre outros.



Agradeço ao governador Tarcísio pelo privilégio que tive com a oportunidade de integrar seu secretariado para, ao seu lado, contribuir com essa importante missão, dando o meu melhor para atingir os objetivos do governo.

O êxito alcançado em todos os setores ao longo desses quatro anos credencia o governador e seu governo a postular uma recondução, que tem o apoio do PSD, como ocorreu quando da sua eleição.



Deixo o meu abraço e gratidão aos meus colegas de secretariado pelas parcerias e solidariedade permanente, desejando a todos muito êxito em suas missões.

Cumprimento todos os companheiros do PSD-SP pela confiança contínua que têm me dispensado, nas pessoas de Alda Marco Antonio, Alfredo Cotait e Guilherme Afif Domingos. Registro um agradecimento póstumo ao sempre deputado e ministro Antonio Delfim Netto, um amigo da minha família, meu eleitor em diversas oportunidades e conselheiro em muitas decisões ao longo da minha carreira. Delfim foi o primeiro que me sinalizou da importância de eleger Tarcísio governador de São Paulo.”