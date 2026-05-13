Lindbergh pede prisão de Flávio após conversas entre o senador e Vorcaro

Nas mensagens, o pré-candidato à presdiência pedia ao banqueiro 24 milhões de dólares para finaciar o filme sobre a biografia de Jair Bolsonaro

Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados Deputado federal, Lindbergh Farias



O deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) pediu a prisão do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) “imediatamente” por meio de uma publicação nas redes sociais nesta quarta-feira (13). “Vamos entrar na Polícia Federal com pedido de prisão de Flávio Bolsonaro”, escreveu o deputado.

A manifestação aparece após o site Intercept Brasil divulgar mensagens trocadas entre Flávio e Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, em que o senador pede 24 milhões de dólares (cerca de R$ 134 milhões na época) ao banqueiro para financiar o filme “Dark Horse”, que retrata a biografia do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Junto à representação do pedido de prisão encaminhada à PF, Lindbergh cobrou a corporação. “A gente sempre disse que era o ‘Bolsomaster’, agora é hora de agir, vamos entrar com essa representação. E à PF, não é só abrir inquérito, não, tem que prender”, disse o deputado em vídeo.

FLÁVIO BOLSONARO TEM QUE SER PRESO IMEDIATAMENTE! Vamos entrar na PF com pedido de prisão de Flávio Bolsonaro. O The Intercept acaba de divulgar áudio em que Flávio Bolsonaro negocia diretamente com Daniel Vorcaro US$ 24 milhões de dólares para financiar filme de Jair Bolsonaro.… pic.twitter.com/mJLIZhbpIF — Lindbergh Farias (@lindberghfarias) May 13, 2026

“Essa turma está envolvida até o pescoço no escândalo do Master. Tudo precisa ser investigado e Flávio solto e candidato pode interferir nas investigações. Preventiva já!”, finalizou Lindbergh.

Em uma coletiva feita nas redes sociais do PT na Câmara, também nesta quarta-feira, o deputado federal e líder na Câmara do PT, Pedro Uczai (PT-SC), reforçou que fará “uma notícia de fato junto à PF para fazer a investigação em razão das graves denúncias apresentadas”, solicitando busca e apreensão, quebra de sigilo e a prisão de Flávio Bolsonaro.