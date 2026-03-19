Lula aconselha Toffoli a se afastar do cargo em meio à crise com Master; ministro rejeita

Nos bastidores, o presidente sugeriu o afastamento gradual do ministro para evitar maior exposição do Supremo e de outros Poderes

FÁTIMA MEIRA/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO E ANTONIO AUGUSTO/STF Indicado ao cargo por Lula em seu segundo mandato, Toffoli pode, em tese, atuar no Supremo até 2042, quando completa 75 anos e será obrigado a se aposentar.



Nos bastidores, o presidente Lula (PT) aconselhou uma saída gradual do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli do cargo. No entanto, o magistrado afirmou a auxiliares que não pretende renunciar. As informações foram publicadas pelo O Globo e confirmadas pela Jovem Pan.

Lula recomendou que Toffoli se afaste até uma eventual renúncia. A avaliação seria a de reduzir a exposição da Corte e de lideranças políticas em meio ao cenário atual.

Em caso de uma possível saída, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), já estaria em negociações para indicar Rodrigo Pacheco (União-MG) como substituto para a vaga.

Segundo o Globo, o presidente Lula tem dito a interlocutores que o que já veio a público sobre a relação de Dias Toffoli com o grupo de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, seria apenas parte do que ainda pode ser revelado. Apesar disso, Toffoli afirma que não há risco de surgirem novas informações além das já apresentadas pelo diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues, ao presidente do STF, Edson Fachin, em fevereiro. O relatório da PF menciona repasses de R$ 35 milhões do fundo Arleen, ligado ao banqueiro, a uma empresa em que Toffoli é sócio com seus familiares, a Maridt.

O ministro do STF foi indicado ao cargo por Lula em seu segundo mandato. Em tese, Toffoli pode atuar no Supremo até 2042, quando completa 75 anos, idade em que será obrigado a se aposentar.

Entenda o caso

O ministro Dias Toffoli se declarou suspeito em acompanhar os desdobramentos do Caso Master no STF; André Mendonça assumiu a relatoria. Apesar do posicionamento, adotado após reunião com os outros ministros, Toffoli nega qualquer irregularidade.

A Polícia Federal (PF) enviou ao presidente da Corte, Edson Fachin, relatório sobre a perícia feita no celular do dono da instituição financeira, Daniel Vorcaro. Mensagens faziam referência a Toffoli.

Como mostrou a Jovem Pan, Toffoli havia argumentado com os colegas que não via motivos para deixar a relatoria do caso, mas se viu isolado e acabou cedendo. A avaliação dos integrantes da Corte foi de que a atuação do magistrado no processo do Banco Master tem causado um desgaste desnecessário ao Supremo.

Segundo o relatório da PF, Vorcaro e o seu cunhado Fabiano Zettel trocaram mensagens em que discutiam pagamentos à Maridt Participações. Toffoli e seus dois irmãos são sócios da empresa.

O gabinete de Toffoli chegou a emitir uma nova nota sobre o vínculo do ministro com a Maridt Participações e supostas ligações com Vorcaro. No comunicado, o magistrado negou ter “qualquer relação de amizade e muito menos amizade íntima” com o banqueiro. Ele também disse que “jamais recebeu qualquer valor” do banqueiro ou de Zettel.