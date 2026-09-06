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Crise no STF fortalece Flávio e impulsiona atos do 7 de Setembro, diz cientista político

Márcio Coimbra afirma à Jovem Pan que desgaste de Moraes favorece candidato do PL, mas alerta para desinformação sobre manifestações

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Ministros André Mendonça e Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF)
Ministros André Mendonça e Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) EVARISTO SA / AFP

A crise no Supremo Tribunal Federal (STF) pode fortalecer a campanha de Flávio Bolsonaro e aumentar a mobilização nas manifestações de 7 de Setembro, segundo avaliação do cientista político Márcio Coimbra, em entrevista à Jovem Pan neste domingo (6).

Para Coimbra, o desgaste de Alexandre de Moraes tende a beneficiar o campo político ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

“Não há dúvida de que qualquer assunto envolvendo desgaste de Alexandre de Moraes é realmente um elemento que pode fortalecer a campanha de Flávio Bolsonaro por ele ser filho de Jair Bolsonaro”, afirmou.

Segundo o cientista político, as recentes controvérsias envolvendo o Supremo também podem influenciar os atos previstos para o 7 de Setembro.

“O que indica até o momento é que a revolta da população com Alexandre de Moraes pode sim inflar as manifestações do 7 de Setembro”, disse.

Coimbra ressaltou, porém, que mensagens falsas têm circulado em redes sociais e grupos de WhatsApp afirmando que participantes poderiam ser presos ou identificados por sistemas de reconhecimento facial.

“As pessoas têm liberdade, é um direito constitucional de se manifestarem, de estarem nas ruas, de comemorarem o 7 de Setembro e de manifestarem a sua concordância ou não em relação às políticas que estão acontecendo”, afirmou.

Na avaliação do cientista político, o cenário ainda pode mudar durante a campanha.

“Pesquisas são fotografias do momento, elas mostram um caminho e não mostram o resultado. Nós estamos ainda em meio processo”, disse.


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