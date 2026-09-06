Conheça todos os candidatos ao Senado em 2026

Mapa interativo mostra os postulantes à Casa Alta do Congresso por estado; veja

Daqui a pouco mais de um mês, os brasileiros vão às urnas para escolher os ocupantes de 54 das 81 cadeiras no Senado Federal pelos próximos oito anos.

Em todo o país, 315 candidatos disputam as vagas. Mais de 10% desses — 32 — são senadores em exercício que tentarão a reeleição. A média nacional é de 5,8 candidatos por vaga, mas a distribuição de concorrentes entre os estados varia de sete (em Alagoas) a 20 (no Piauí).

O eleitor deverá escolher dois candidatos na hora de votar. Para ajudar nessa tarefa, a Agência Senado traz um guia com todos os 315 perfis, divididos por estado.