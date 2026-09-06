Renovação do Senado aumentaria pressão sobre STF após eleição, diz cientista político

Márcio Coimbra afirma que composição da Casa será decisiva para pedidos de impeachment e relação entre Congresso e Supremo

O resultado das eleições para o Senado poderá alterar a relação entre o Congresso e o Supremo Tribunal Federal (STF) e aumentar a pressão sobre ministros da Corte, segundo avaliação do cientista político Márcio Coimbra, em entrevista à Jovem Pan neste domingo (6).

Para Coimbra, uma renovação maior do Senado, especialmente com a entrada de parlamentares de direita e centro-direita, terá impacto direto sobre a escolha do próximo presidente da Casa.

“O número de senadores novos vai interferir claramente em quem será o novo comandante do Senado a partir de fevereiro”, afirmou.

Segundo ele, uma mudança no comando da Casa pode alterar também o tratamento dado a pedidos de impeachment contra ministros do Supremo.

“Ele não sendo reeleito, abre um flanco de possibilidade de você atingir os ministros do Supremo Tribunal Federal com pedido de impeachment”, disse Coimbra ao comentar uma eventual saída de Davi Alcolumbre da Presidência do Senado.

O cientista político avaliou que o comportamento do próprio STF também poderá ser influenciado pelo resultado das urnas.

“Claramente a gente depende do resultado das urnas para ver qual o rumo que o Senado vai tomar e, de acordo com o Senado, a gente vai ver também a Corte Suprema se movendo”, afirmou.

Coimbra também levantou a possibilidade de um entendimento político caso haja manutenção do atual equilíbrio de forças após as eleições.

“Se a gente tiver a manutenção do status quo hoje, atualmente que a gente tem no Brasil, tanto na Presidência e a reeleição de vários senadores, a gente caminha para um grande acordo, a gente caminha para um acordão”, afirmou.

Para o cientista político, portanto, a composição do Senado a partir de 2027 será um dos principais fatores para determinar a relação entre Legislativo e Supremo no próximo período.