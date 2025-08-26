Lula critica tarifas de Trump e diz que presidente americano age como “imperador do mundo”

Presidente cobra ministros a defenderem a soberania nacional após aumento de 50% nas taxas sobre produtos brasileiros

Ricardo Stuckert/PR Lula reforçou que o Brasil não aceitará imposições externas



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a criticar nesta terça-feira (26) as tarifas impostas pelos Estados Unidos ao Brasil e a outros países. Durante reunião ministerial no Palácio do Planalto, Lula afirmou que Donald Trump age como se fosse “imperador do mundo” e reforçou que o Brasil não aceitará imposições externas que desrespeitem sua soberania.

“O governo dos Estados Unidos tem agido como se fosse o imperador do planeta Terra. Ele continua fazendo ameaças ao mundo inteiro”, disse Lula. O encontro teve como objetivo alinhar as prioridades do Executivo até 2026 e definir estratégias de enfrentamento ao tarifaço imposto pelos EUA, que elevou em 50% as taxas sobre produtos brasileiros comprados pelo país.

O petista também citou nota publicada por Trump ameaçando países que decidirem regular as big techs. “Ele ameaça qualquer nação. Para ele, as big techs são um patrimônio americano intocável. Mas aqui temos uma Constituição e uma legislação próprias, que precisam ser respeitadas”, ressaltou.

Lula reforçou ainda que a posição do Brasil será firme diante das tentativas de pressão internacional. “Se a gente gostasse de imperador, o Brasil ainda seria monarquia. Nós queremos um país democrático, soberano e republicano”, afirmou.

Plano Brasil Soberano

Uma semana após a entrada em vigor das tarifas, o governo lançou o Plano Brasil Soberano, que prevê medidas emergenciais para proteger os setores mais atingidos. Entre as ações estão a manutenção de empregos, a devolução parcial de impostos pagos pelas empresas e a compra governamental de alimentos perecíveis para escolas, hospitais e Forças Armadas.

Essa foi a segunda reunião ministerial convocada por Lula em 2025. A primeira ocorreu em janeiro, quando o presidente também fez um balanço dos dois primeiros anos de seu terceiro mandato e discutiu mudanças na Esplanada dos Ministérios.