Lula diz não ter expectativa sobre julgamento de Bolsonaro: ‘Não fiquei chorando, fui à luta’

Petista ressaltou direito à presunção de inocência e afirmou que ex-presidente deve se defender 'como eu não pude' na Lava Jato



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta terça-feira (2) que não tem expectativas em relação ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal (STF), iniciado nesta manhã. Em declaração à imprensa, após comparecer ao velório do jornalista Mino Carta, em São Paulo, o petista disse esperar que a justiça seja feita, respeitando o direito à presunção de inocência.

“O que eu espero é isso, que seja feita justiça, respeitando o direito da presunção de inocência de quem está sendo julgado. É só isso que eu desejo. Desejo para mim e para qualquer inimigo meu”, declarou Lula. O presidente relembrou o período em que foi alvo da operação Lava Jato e disse esperar que Bolsonaro tenha direito à ampla defesa. “Ele pode se defender, como eu não pude me defender. Eu não reclamei, não fiquei chorando, eu fui à luta. Se é inocente, prova que é inocente. Prova que não tem nada a ver com isso, que está de bom tamanho”, completou.

Lula foi condenado em 2017 e preso em Curitiba entre abril de 2018 e novembro de 2019. Em 2021, o STF anulou as condenações e declarou que o então juiz Sérgio Moro agiu com parcialidade. O julgamento em curso no STF envolve Bolsonaro e outros sete réus acusados de integrar o chamado “núcleo crucial” da trama golpista de 8 de janeiro. Segundo a Procuradoria-Geral da República (PGR), esse grupo teria desenvolvido um plano sistemático para atacar as instituições democráticas e tentar reverter o resultado das eleições de 2022.

A análise ocorre na Primeira Turma do Supremo, composta por cinco ministros. O relator é Alexandre de Moraes, e o colegiado é presidido por Cristiano Zanin. Também participam do julgamento os ministros Flávio Dino, Cármen Lúcia e Luiz Fux. As sessões estão previstas para os dias 2, 3, 9, 10 e 12 de setembro.