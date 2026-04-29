‘Lutei o bom combate como bom cristão’, diz Messias após Senado rejeitar sua indicação ao STF

Em entrevista a jornalistas, o advogado-geral da União disse não ser fácil para alguém com sua trajetória ser reprovado

Geraldo Magela / Agência Senado Jorge Messias foi desaprovado pelo Plenário por 42 votos contra e 34 a favor



O advogado-geral da União, Jorge Messias, disse que “lutou o bom combate como um bom cristão” após o Senado rejeitar nesta quarta-feira (29) a sua indicação ao Supremo Tribunal Federal (STF). Em entrevista a jornalistas, o AGU, com voz embargada, declarou não ser fácil para uma pessoa com a sua trajetória não ser aprovada para a Corte.

Messias falou que não encara a rejeição “como um fim”, nem acredita que a sua história acabe ali. O AGU agradeceu a indicação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que classificou como “uma grande honra”.

O AGU ainda contou que foi recebido por 78 senadores desde o anúncio de sua indicação, em 21 de novembro de 2025. Sobre o resultado, Messias disse ter que aceitar. “O Senado é soberano, o Plenário é soberano, faz parte do processo democrático saber ganhar e saber perder”, declarou.

Ao lado do AGU, o ministro das Relações Institucionais, José Guimarães, afirmou que o governo federal “encaminhou o melhor nome” para preencher a vaga deixada pelo ex-ministro Luis Roberto Barroso no Supremo. Ele ainda falou que cabe agora “explicar as razões” da rejeição de Messias para a Corte.