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‘Lutei o bom combate como bom cristão’, diz Messias após Senado rejeitar sua indicação ao STF

Em entrevista a jornalistas, o advogado-geral da União disse não ser fácil para alguém com sua trajetória ser reprovado

  • Por Júlia Mano
  • 29/04/2026 20h40 - Atualizado em 29/04/2026 20h56
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Geraldo Magela / Agência Senado Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) realiza reunião para sabatinar indicados ao Tribunal Superior do Trabalho (TST), Defensoria Pública da União (DPU), e ao Supremo Tribunal Federal (STF). Mesa: indicado para exercer o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal (MSF 7/2026), Jorge Rodrigo Araújo Messias; presidente da CCJ, senador Otto Alencar (PSD-BA). Foto: Geraldo Magela/Agência Senado Jorge Messias foi desaprovado pelo Plenário por 42 votos contra e 34 a favor

O advogado-geral da União, Jorge Messias, disse que “lutou o bom combate como um bom cristão” após o Senado rejeitar nesta quarta-feira (29) a sua indicação ao Supremo Tribunal Federal (STF). Em entrevista a jornalistas, o AGU, com voz embargada, declarou não ser fácil para uma pessoa com a sua trajetória não ser aprovada para a Corte.

Messias falou que não encara a rejeição “como um fim”, nem acredita que a sua história acabe ali. O AGU agradeceu a indicação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que classificou como “uma grande honra”.

O AGU ainda contou que foi recebido por 78 senadores desde o anúncio de sua indicação, em 21 de novembro de 2025. Sobre o resultado, Messias disse ter que aceitar. “O Senado é soberano, o Plenário é soberano, faz parte do processo democrático saber ganhar e saber perder”, declarou.

Ao lado do AGU, o ministro das Relações Institucionais, José Guimarães, afirmou que o governo federal “encaminhou o melhor nome” para preencher a vaga deixada pelo ex-ministro Luis Roberto Barroso no Supremo. Ele ainda falou que cabe agora “explicar as razões” da rejeição de Messias para a Corte.

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