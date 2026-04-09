Messias celebra data da sabatina e diz que seguriá buscando diálogo com ‘todos os senadores’

Senador Weverton Rocha (PDT-MA) comunicou que a sabatina de Messias para o Supremo Tribunal Federal (STF) será realizada em 29 de abril

Renato Menezes/AscomAGU Advogado-Geral da União, Jorge Messias



O advogado-geral da União (AGU), Jorge Messias, comemorou a data para sua sabatina para o Supremo Tribunal Federal (STF), e disse que até a data informada, dia 29 de abril, seguirá “buscando o diálogo franco e aberto com todos os 81 senadores, de forma respeitosa, transparente e propositiva.”, disse. “Agradeço ao presidente da Casa, senador Davi Alcolumbre, ao presidente da CCJ, senador Otto Alencar, e ao relator do processo, senador Weverton Rocha, o envio e o trâmite da mensagem presidencial.”, declarou Messias.

Nesta quinta-feira (09), o senador Weverton Rocha (PDT-MA) comunicou que a sabatina de Messias para o Supremo Tribunal Federal (STF) será realizada em 29 de abril. Em fala a jornalistas, o parlamentar não arriscou dar um placar da votação no Plenário, mas avaliou que o clima entre os colegas é favorável à aprovação do AGU para a vaga deixada pelo ex-ministro Luis Roberto Barroso, conforme antecipou a Jovem Pan.

Segundo Weverton, o Planalto enviou a indicação de Messias ao Senado dias antes da Semana Santa.

Messias foi indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para o cargo de ministro do STF em 21 de novembro de 2025. No mês seguinte, o presidente do Senado decidiu adiar a sabatina do AGU.

Quem é Jorge Messias?

O AGU ganhou notoriedade em 2016, quando a então presidente Dilma Rousseff disse a Lula, em ligação gravada pela Polícia Federal (PF), que iria enviar o “Bessias” para levar o termo de posse “em caso de necessidade”. À época, Messias era subchefe para Assuntos Jurídicos da Presidência da República e o atual chefe do Executivo era investigado pela Operação Lava Jato.

Jorge Rodrigo Araújo Messias, 45 anos, nasceu em Recife, Pernambuco. Formou-se em direito pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Possui títulos de mestre e doutor em desenvolvimento, sociedade e cooperação internacional pela Universidade de Brasília (UnB). Desde 2007, é procurador concursado da Fazenda Nacional.

Messias também foi subchefe de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais da Casa Civil, secretário de Regulação e Supervisão do Ministério da Saúde e consultor jurídico das pastas da Educação e da Ciência, Tecnologia e Inovação. O AGU ainda trabalhou na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e na Procuradoria do Banco Central.

Em 1º de janeiro de 2023, Messias assumiu a Advocacia-Geral da União. Casado e pai de dois filhos, o AGU é evangélico e frequenta a Igreja Batista. A religião dele foi vista como aceno de Lula à comunidade.