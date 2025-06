Ministro Moraes exige dados do Google sobre publicação de ‘minuta do golpe’ na internet

Decisão foi tomada em resposta a um pedido da defesa de Anderson Torres, ex-ministro do governo Bolsonaro, que busca evidências para argumentar que o documento encontrado em sua residência não é semelhante

O ministro Alexandre de Moraes, integrante do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que o Google disponibilize, em um prazo de 48 horas, dados sobre a origem da chamada “minuta do golpe”. Essa decisão foi tomada em resposta a um pedido da defesa de Anderson Torres, ex-ministro do governo Bolsonaro, que busca evidências para argumentar que o documento encontrado em sua residência não é semelhante a outros materiais considerados antidemocráticos.

Além da solicitação ao Google, Moraes estabeleceu um prazo de cinco dias para que a defesa de Torres apresente laudos periciais que comprovem as diferenças entre a minuta em questão e outros documentos que foram citados no processo. Essa medida visa esclarecer as alegações feitas pela defesa e contribuir para o andamento do caso.

Em outra frente, o ministro também autorizou que a Marinha do Brasil forneça, em até 48 horas, informações sobre a data da Diretiva relacionada à Operação Formosa 2021. Essa solicitação foi feita em resposta a um pedido do ex-comandante Almir Garnier, que busca esclarecer aspectos da operação militar.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias