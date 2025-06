Motta participa de reunião na casa de Zucco e oposição vê presidente da Câmara mais flexível

Encontro acontece após governo sofrer derrota com requerimento de urgência pela derrubada do decreto do governo sobre o IOF

Reprodução Deputado Federal Coronel Chrisóstomo



O presidente da Câmara dos Deputados participa de um café da manhã nesta terça-feira (17) na casa do líder da oposição, coronel Zucco (PL-SC). O gesto feito por Motta faz a oposição acreditar que o presidente da casa de leis está mais flexível às pautas da oposição. O encontro acontece após o governo sofrer uma derrota com o requerimento de urgência pela derrubada do decreto do governo sobre o IOF.

Em conversa com o titular desta coluna, o deputado federal Coronel Chrisóstomo (PL-AM) garantiu que Motta está disposto a ouvir e que temas importantes para a oposição serão tratados. Para Chrisóstomo, mesmo que a oposição cobre a análise de várias matérias, a anistia ainda é o projeto mais importante para ser votado no Congresso Nacional. Parlamentares de oposição também pretendem debater com o presidente da casa de leis o processo de Carla Zambelli (PL-SP).