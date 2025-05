MST pressiona para que Lula demita Paulo Teixeira

Ministro diz que todas as entregas estão sendo feitas, ‘seguindo o cronograma’

José Cruz/Agência Brasil Nesta quinta-feira (29), o ministro e Lula estarão com representantes do MST em um assentamento no Paraná.



O ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, entra em mais um processo de fritura do seu cargo. Desta vez, lideranças do MST (Movimento dos Trabalhadores Sem Terra) pedem que o presidente Lula (PT) o demita. Segundo o movimento, Teixeira não está à altura dos desafios da pasta. O caso foi revelado pela Folha de São Paulo e confirmado pela Jovem Pan. Nesta quinta-feira (29), o ministro e Lula estarão com representantes do MST em um assentamento no Paraná.

À Jovem Pan, Paulo Teixeira afirmou que o ministério sob a sua gestão está resolvendo os maiores conflitos agrários do país e que hoje será resolvido o mais antigo deles. O ministro ainda destacou que todas as entregas agrárias estão sendo feitas e que ele está cumprimento o cronograma de interesse do movimento. Não é de hoje que o ministro Paulo Teixeira enfrenta dificuldades com o MST, um dos maiores desafios está no número de assentamentos e a reforma agraria. Outro ponto de discordância está nos recursos do Orçamento para a reforma agrária, o movimento afirma que falta empenho de Teixeira.